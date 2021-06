Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet segítséget. Az első nagyobb kutatás alapján működő terápiáról van szó, de egyhamar nem fog elterjedni.","shortLead":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet...","id":"20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0feec-18db-4030-b50e-ca47175d0024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","timestamp":"2021. június. 17. 16:08","title":"Drága, kevés van belőle, de működik: itt a koronavírus-betegség elleni újabb fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","shortLead":"Hetényi Zoltán jogosítványát már be is vonták.","id":"20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9711825a-b714-46dc-b894-aaff6edcf80c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_bevontak_hetenyi_zoltan_jogositvanyat","timestamp":"2021. június. 17. 10:38","title":"Blikk: Jóval többet ihatott az Edda balesetező dobosa, mint amit állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt a szinkronizált előzetes.","shortLead":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt...","id":"20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135af38-97b0-449a-b11e-3c577e6ba499","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","timestamp":"2021. június. 17. 11:35","title":"„Minden, amit látunk, meg akar ölni” – Jön a Disney új Indiana Jones-utánérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fca51f-1210-467e-852b-35371183d7b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áttérnének a csak akkumulátoros hajtású modellekre.","shortLead":"Áttérnének a csak akkumulátoros hajtású modellekre.","id":"20210618_audi_belsoegesu_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32fca51f-1210-467e-852b-35371183d7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea36f36-31a1-42a6-b8ea-7c5ef422f690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_audi_belsoegesu_motor","timestamp":"2021. június. 18. 16:09","title":"Az Audi teljesen leszámolna a belsőégésű motorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek a cégek.","shortLead":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek...","id":"20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eef11-b1a9-4320-8672-881510eecfe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","timestamp":"2021. június. 17. 08:03","title":"Vigyázzon, mit vesz: annyira kétségbe vannak esve a gyártók, hogy hamis alkatrészek áraszthatják el a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","shortLead":"Bácskai János kormánytisztviselő lesz.","id":"20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea62984b-7d70-4a03-a4ab-1f45b582320e","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kepviseloi_mandatuma_Ferencvaros","timestamp":"2021. június. 18. 10:27","title":"Lemondott képviselői mandátumáról Ferencváros volt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","shortLead":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","id":"20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f08220-12ed-4655-8896-3bbd2b80a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","timestamp":"2021. június. 17. 05:48","title":"Bukás lett a német CureVac vakcina, csak 47 százalék a hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","shortLead":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","id":"20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac71c03-d4fe-4615-8b80-f0c25a4fe0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 11:44","title":"Csapdabőrönddel csalta tőrbe a ferihegyi poggyásztolvajokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]