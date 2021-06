Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69975134-bccd-4da4-a13c-0f1e304e6c9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség lezárta az érintett területet, így a tűzszerészek megkezdhették a munkát a Lánchídnál talált feltételezett robbanótestnél.","shortLead":"A rendőrség lezárta az érintett területet, így a tűzszerészek megkezdhették a munkát a Lánchídnál talált feltételezett...","id":"20210620_Ez_a_latvany_fogadja_vasarnap_delelott_a_Lanchidnal_az_arra_jarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69975134-bccd-4da4-a13c-0f1e304e6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f4c18-30d5-4717-a006-6a1eedfb932d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Ez_a_latvany_fogadja_vasarnap_delelott_a_Lanchidnal_az_arra_jarokat","timestamp":"2021. június. 20. 11:15","title":"Ez a látvány fogadja vasárnap délelőtt a Lánchídnál az arra járókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","shortLead":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","id":"20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c48036f-4553-4a9b-82e6-0be28b1cb2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","timestamp":"2021. június. 21. 12:37","title":"Holtan találták a szegedi kettős emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","shortLead":"Közel egymilliárd forintnyi adót csaltak el a NAV szerint.","id":"20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea054573-d470-4afb-9f99-6d2b72bd17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1c7172-9006-4e4e-a93a-d41f0b2b05cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_orzovedok_adocsalas_nav_razzia","timestamp":"2021. június. 21. 13:35","title":"Befalazott páncélszekrények és csőre töltött fegyverek – így razziáztak Tóth Csabáéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé tették, hogy a jobboldal nyeri-e a választásokat.","shortLead":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé...","id":"202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f1753-1a9f-4af0-8de5-a503fd62645f","keywords":null,"link":"/360/202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","timestamp":"2021. június. 20. 13:30","title":"Németországban visszajöttek a meccsbe a kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","shortLead":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","id":"20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3293bf94-b4ad-40b5-acb0-313538425eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","timestamp":"2021. június. 21. 11:25","title":"MNB: aki teheti, lépjen ki a hitelmoratóriumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25149761-6063-467e-8245-e2bf836a0a98","keywords":null,"link":"/360/20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 19. 16:30","title":"Kohl most nem hazudott, Berlinbe költözik a kormány – 1991. június 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","shortLead":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","id":"20210619_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a32e9-216f-44c7-a714-54fbcaa7dbb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210619_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. június. 19. 20:54","title":"Tizenegy magyar lett ma milliomos, a foci helyett a lottónak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]