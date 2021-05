A kamera elengedhetetlen tartozéka az okostelefonoknak, azonban – főleg a frontoldalon – picit útban is van, ezért is próbálják mindenféle megoldással elrejteni a gyártók. A Xiaomi is már több ilyen megoldással kísérletezett. Egyik elképzelését még tavaly februárban nyújtotta be a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO), és április végén nyilvánosságra is került a szabadalom, amelynek részleteit – szokás szerint – a holland LetsGoDigital oldal osztotta meg.

A szabadalmaztatott Xiaomi okostelefon szelfikamerája a kijelző alá került. A Xiaomi részéről persze ez nem újdonság: már többször is bemutatott ilyen technológiát, amiről azt állítja, immár a 3. generációhoz érkezett. A képernyő alatti kamerával rendelkező első Xiaomi telefon várhatóan még ebben az évben megjelenik. A szabadalom azonban egy lépéssel tovább megy ennél, ugyanis a képernyő alá helyezett kamera el tud forogni. Alapértelmezés szerint a kamera hátulra néz, és egy nagyobb, több objektívből álló kamerarendszer része. A szabadalmi képek alapján úgy tűnik, hogy csak a hármas kamera felső lencséje forog (narancssárga szín). A másik két lencse mindig hátrafelé mutat.

A kamerát motorral vagy mágnesesen lehetne forgatni, és a dokumentáció alapján úgy tűnik, hogy a Xiaomi a mágneses modult részesíti előnyben, ami érthető, hiszen olcsóbb és tartósabb megoldásról van szó. Igaz, ebben az esetben egy mágneses alkatrészt is rögzítenek a kamera lencséjéhez.

A szelfikamera bekapcsolásakor a kamera belül elfordul, majd a kameramodul körüli kijelzőrész letiltásra kerül, hogy elegendő környezeti fény kerüljön be. A gyakorlatban ezt alig veszi észre, mert ez a kijelzőrész nagyon kicsi – a képen egy kis kék négyzet rajzolódik a kamera lencséje köré. A fennmaradó nagy kijelzőrész keresőként használható.

© LetsGoDigital

A szabadalomban szó esik még lézeres autofókusz rendszerről is, ami képes gyorsan és pontosan fókuszálni, még rossz fényviszonyok mellett is. (A Xiaomi szívesen alkalmaz ilyen rendszert, például ilyet láthattunk a Mi 9-nél is.) A képernyő típusát tekintve különböző típusú kijelzők használhatók, LCD, OLED, sőt akár CRT is. A LetsGoDigital megjegyzi, hogy a Xiaomi a fejlesztés alatt álló kameramodul digitális fényképét is bemutatja a szabadalmi képek között, azaz nem elképzelhetetlen, hogy a gyártónak van már ilyen prototípusa.

