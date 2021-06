Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","shortLead":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","id":"20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611f2b9b-6a7d-42aa-a233-6d36416c7b37","keywords":null,"link":"/sport/20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 18:11","title":"Bukja az olimpiát a kínai úszósztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032780f-e655-46b9-b38d-de5746f0254a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas Raiders védője videóüzenetben jelentette be, hogy meleg.\r

","shortLead":"A Las Vegas Raiders védője videóüzenetben jelentette be, hogy meleg.\r

","id":"20210622_carl_nassib_nfl_amerikaifoci_coming_out","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7032780f-e655-46b9-b38d-de5746f0254a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6847fe-e516-43c0-b620-9ca35ba2174a","keywords":null,"link":"/elet/20210622_carl_nassib_nfl_amerikaifoci_coming_out","timestamp":"2021. június. 22. 10:56","title":"Először coming outolt aktív NFL-es amerikaifocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","shortLead":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","id":"20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e5abc5-3497-4eeb-86fb-2c428c627afd","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","timestamp":"2021. június. 21. 16:43","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a helyi adóemelés tilalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek a foci-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek...","id":"20210622_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0483b0b-0f2b-49be-8b88-bc6d50b0abe9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Radar360","timestamp":"2021. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Beindult a magyar vakcinaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán Devlet Bahcelit egyesek királycsinálónak, sőt már a hatalom igazi birtokosának tartanak. ","shortLead":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán...","id":"20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e760c0-ca21-4ef8-a6a0-1081b1c08a9f","keywords":null,"link":"/360/20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","timestamp":"2021. június. 21. 14:00","title":"Erdogan tánca a Szürke Farkasokkal helyzetbe hozta a török szélsőjobboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7defde91-cf71-4ff3-a4bd-bd0ba38245fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja egy ultradiffúz galaxisban.","shortLead":"A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja...","id":"20210621_ngc1052df2_ultradiffuz_galaxis_sotet_anyag_hianya_hubble","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7defde91-cf71-4ff3-a4bd-bd0ba38245fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c91840-36e2-4c83-8651-2234adc11457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_ngc1052df2_ultradiffuz_galaxis_sotet_anyag_hianya_hubble","timestamp":"2021. június. 21. 11:03","title":"Olyan furcsa galaxist talált a Hubble, hogy a tudósok sem értik, mi történhet odaát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet igényel a telepítéshez.","shortLead":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet...","id":"20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff877fbf-9db3-41fa-b767-9b48b07698de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","timestamp":"2021. június. 21. 15:13","title":"Úgy tűnik, internet nélkül nem lehet majd felrakni a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]