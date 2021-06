Kajakozni támadt kedve az idahó-i Blackfootban élő Tom Adamsnek június 12-én, aki ezért vízre szállt. Az útra magával vitte kulcsait és telefonját, egy iPhone-t. A túra azonban balul sült el, mert a férfi felborult az erős sodrás miatt. Ennek következtében pedig a készüléket és minden nála lévő tárgyat, a telefont is beleértve, a vízbe ejtett.

Adams már le is mondott a mobilról, ám három nappal később a Bingham megyei búvárcsapat, amely rendszeresen ezen a folyószakaszon gyakorlatozik, megtalálta. A csapat egy életmentő műveletként fogta fel a helyzetet, azaz: amellett, hogy a férfinak segítettek, még saját tapasztalataikat is bővítették. Az iPhone-t elmondásuk szerint mintegy 20 perc után sikerült kihalászni háromméteres mélységből. A mobil olyannyira hibátlanul működött, hogy még az előzőleg beállított vasárnap reggeli ébresztőnél is riasztott.

Az iMore hozzáteszi, hogy egyetlen iPhone sincs felkészítve arra, hogy napokat töltsön ilyen körülmények közt, hiába rendelkeznek vízállósággal. Azt egyébként nem tudni, hogy az elveszett, majd megkerült telefon pontosan melyik típus volt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.