Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felújítást végző céggel szerződést bontottak, az ingatlant pedig eladnák.","shortLead":"A felújítást végző céggel szerződést bontottak, az ingatlant pedig eladnák.","id":"20210702_keszthelyi_onkormanyzat_sorhaz_unios_tamogatas_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881512b1-2125-411b-bb0f-5638379db8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_keszthelyi_onkormanyzat_sorhaz_unios_tamogatas_felujitas","timestamp":"2021. július. 02. 15:35","title":"Eladná a keszthelyi önkormányzat a sörházat, amelyet uniós pénzből elkezdtek felújtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és kórházakat nyit majd.","shortLead":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és...","id":"202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a8c1a-ebb3-4899-9176-6cb4e240af02","keywords":null,"link":"/360/202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","timestamp":"2021. július. 02. 14:00","title":"Tovább nyomul Kóka János a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte mindenki beállt a kezdeményezés mögé, amely a tervek szerint segítené meggátolni az adóelkerülést. Magyarország már többször közölte, hogy nem örül, és most sem sikerült meggyőzni a kormányt. ","shortLead":"Szinte mindenki beállt a kezdeményezés mögé, amely a tervek szerint segítené meggátolni az adóelkerülést. Magyarország...","id":"20210702_oecd_globalis_minimumado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18da8ae-25e1-4183-ae52-f1a884c4b411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_oecd_globalis_minimumado","timestamp":"2021. július. 02. 12:55","title":"Főhet a feje a magyar kormánynak, újabb hatalmas lökést kapott a globális minimumadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Barátságok, sértődések, bakik és sajátos szemszögű pillanatfelvételek Latinovits Zoltántól Márkus Lászlón és Darvas Ivánon keresztül egészen a fiatal színészgenerációig. Videóelőzetes a sorozatról.","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced40d86-9bb8-4ace-a762-6b84d6dd7c97","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Hivatásos rajongó – új videósorozat indul a HVG-n Gálvölgyi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b007227-b048-4abb-9544-1110913404e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morzsa kutya és egy tyúk költözött a vasútállomáshoz.","shortLead":"Morzsa kutya és egy tyúk költözött a vasútállomáshoz.","id":"20210702_kolodko_vac_anyam_tyukja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b007227-b048-4abb-9544-1110913404e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b66fe-2a33-4989-941e-d7e273d44f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_kolodko_vac_anyam_tyukja","timestamp":"2021. július. 02. 18:44","title":"Kolodko szoborba öntötte Petőfi versét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","id":"20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e14148-6832-4bea-92c5-14739683ec03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","timestamp":"2021. július. 02. 17:06","title":"Nagyon úgy tűnik, tényleg csak most csodálkozott rá a kormány arra, hogy nőnek az építőipari árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozások, járványvédelmi intézkedések újabb sorát oldják fel az elért 5,5 millió beadott koronavírus-vakcina elérése után: nem kell többé maszkot hordani a tömegközlekedésen és védettségi igazolvány nélkül mehetünk étterembe, strandra, szállodába is.","shortLead":"Korlátozások, járványvédelmi intézkedések újabb sorát oldják fel az elért 5,5 millió beadott koronavírus-vakcina...","id":"20210702_beoltott_jarvany_maszk_eletunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b2ddb0-1a36-4f3d-aa7e-03316aa6e278","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_beoltott_jarvany_maszk_eletunk","timestamp":"2021. július. 02. 17:01","title":"Megvan az 5,5 millió beoltott – Így változik az életünk szombattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiák többsége elkerülhető volna.","shortLead":"A tragédiák többsége elkerülhető volna.","id":"20210702_katasztrofavedelem_lakastuzek_osszesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd60160b-2c43-4d0b-88ba-2aae7e58cc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_katasztrofavedelem_lakastuzek_osszesites","timestamp":"2021. július. 02. 16:55","title":"Fél év alatt 42-en haltak meg lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]