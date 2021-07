Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan csoportosulásokat azonosítottak, amelyek puccsot akartak elkövetni.","shortLead":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan...","id":"20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0efd2-a08c-4ef3-a888-74da57b4b756","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","timestamp":"2021. július. 02. 20:52","title":"Lukasenka elrendelte a fehérorosz-ukrán határ lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban. Abban még reménykedhetnek, hogy a nemzetközi támadásra hivatkozva itthon profitálnak belőle, ám szakértők ennek az ellenkezőjét állítják: szerintük többet árt a kormánynak, mint használ. Valószínűleg Orbán most óvatosan kihátrál az ügyből, miután látja, hogy nem ez lesz a nyerő téma a 2022-es választásra.","shortLead":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban...","id":"20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8add743-e943-40b0-843d-5266bb126e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","timestamp":"2021. július. 03. 07:00","title":"Elszámította magát Orbán a melegellenes törvénnyel, már kevés lesz a pávatánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10e89c3-9491-4ba9-929d-56942019854a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korszakalkotó Forma–1-es járgány a 80-as évek elejére repítheti vissza tehetős új gazdáját.","shortLead":"Ez a korszakalkotó Forma–1-es járgány a 80-as évek elejére repítheti vissza tehetős új gazdáját.","id":"20210704_elado_egy_darabka_tortenelem_niki_lauda_futamgyoztes_f1autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10e89c3-9491-4ba9-929d-56942019854a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bed0c30-312d-4a14-8518-26dc8382b5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_elado_egy_darabka_tortenelem_niki_lauda_futamgyoztes_f1autoja","timestamp":"2021. július. 04. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, Niki Lauda futamgyőztes F1-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János élt évtizedekig, majd a \"citadellás Veres\" szerezte meg. ","shortLead":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János...","id":"202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f0cdfc-958f-4ca2-84e6-8c113338ea4f","keywords":null,"link":"/360/202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","timestamp":"2021. július. 02. 13:00","title":"250 milliós per tárgya lett a Kádár-villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","shortLead":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","id":"20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f1352-5410-40bd-b0f0-3f4ba3dddda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","timestamp":"2021. július. 02. 09:33","title":"A Windows 11-ben nem lesz kék halál – fekete jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb86305e-bcad-443c-b42c-44c65419599d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy – derül ki a Journal of Arachnology című tudományos lapban megjelent tanulmányból, amely 319 dokumentált esetet értékel.

","shortLead":"Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy – derül ki...","id":"20210702_fekete_ozvegy_nagyobb_kigyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb86305e-bcad-443c-b42c-44c65419599d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ac36b-7e68-4759-9cd6-dd515eb16007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_fekete_ozvegy_nagyobb_kigyok","timestamp":"2021. július. 02. 12:03","title":"Akár 1 méteres kígyót is megöl és felfal a 2,5 centis fekete özvegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten a vendéglátásnak szól, és olyan is, ami az agráriumot támogatná.","shortLead":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten...","id":"20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7111ca-ec1c-4777-b104-62c47115146a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","timestamp":"2021. július. 02. 18:15","title":"Ezzel az öt új Széchenyi-hitellel pörgetné fel a gazdaságot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható koronavírus-variánsok ellen védene.","shortLead":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható...","id":"20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b69c6e-1a07-43b3-a9f0-96b7513eaddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 02. 10:45","title":"Legalább egy évig védhet az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]