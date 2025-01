Az ablakon át a Nap, a plafonról a lámpák fénye tükröződhet a tévéképernyőn. Nem kell hozzá jóstehetség, hogy a gyártó szakemberei kitalálják: ennek a néző nem fog örülni. Az ilyesmire régóta létezik megoldás, de kompromisszumos. Amit a tükröződést gátló technológia egyik kézzel ad – tükröződés nélkül jobb élmény tévézni –, azt a másik kezével elveszi, hiszen az ilyen megoldások a színhűségre és a betekintési szögre is rossz hatással vannak. A Samsungnál tavaly sikerült kifejleszteni az S95D modellben debütált réteget, amely mérsékeltebb mellékhatásokkal csökkenti szemmel (nem) látható mértékben a tükröződést. A vállalat magyar idő szerint hétfőn hajnalban tartott Las Vegas-i sajtóeseményén kiderült: idéntől több (Neo QLED technológiás) tévéjére is elhozza a megoldást.

A rendezvény másik újdonságát a Samsung Vision AI rendszer jelentette. „A Samsung a tévéket nem egyirányú, passzív tartalomfogyasztásra alkalmas eszköznek, hanem a felhasználók igényeihez alkalmazkodó, interaktív, intelligens társnak tekinti” – avatott be a vállalat (közel)jövőképébe SW Yong, aki a kijelzős üzletágat vezeti. Az elnök úgy fogalmazott: a tévé nem arról fog szólni, ami megy rajta, hanem arról, aki nézi.

SW Yong bemutatja a Samsung Vision AI-t a CES 2025 First Look eseményén Samsung

Ezt szemlélteti például az a generatív háttérkép nevű funkció, melyről korábban már írtunk. Röviden az a lényege, hogy a tévében dolgozó mesterséges intelligencia „bemondásra” csinál háttérképet, amely így könnyen illeszkedhet a lakás berendezéséhez, a felhasználó hangulatához vagy éppen a mindennapok aktualitásaihoz, mint amilyenek például az ünnepek. Az MI válaszol például akkor is, ha a tévé nézőjének nem jut eszébe, ki is az a színész a sorozatban, mi az a ruha, amit éppen visel, vagy hol forgathatták az adott jelenetet. Az tény, hogy ezek a kíváncsiság viszonylag gyakran előforduló, valódi tárgyai, az pedig majd az első tesztek során derül ki, hogy a Samsung rendszere mennyire lesz intuitívan használható és főleg, hogy mennyire jól képes megadni a válaszokat. Ha nagyon, akkor az azért is hasznos lesz, mert a Las Vegas-i bemutató szerint a tévés rendszertől a kiadott válasszal kapcsolatban további dolgok is kérhetők, például ha megvan, hogy a film épp nézett jelenetét hol forgatták, akkor az MI gyorsan össze is dobhatja a helyszínt célzó ötnapos családi pihenés útitervét.

[CES 2025] It’s 2025 – TV Should Just Get You | Samsung Have you ever sat in front of the TV and thought: Why can’t TV just get you? This year, we’re introducing the next step forward for TV, ready to help each and every user. With AI integration, say good-bye to the little things that used to bug you.

A kevésbé személyhez kötődő új és továbbfejlesztett funkciók közé tartozik még a képfelbontás szintén MI által segített felskálázása, ami 8K minőségig képes feljavítani az alacsonyabb felbontású tartalmakat. Ilyesmi képszépítést tud az automatikus HDR-remasterelés is, amely a tartalmat képkockánként elemzi, és a jelenethez alkalmazkodó színskála-bővítés alkalmazásával gondoskodik az élethű látvány és élénk színek megjelenítéséről, még a sötétebb jelenetekben is. MI-s megoldások igazítják továbbá a környezeti (fény)viszonyokhoz a képet, és a gyártó mesterséges intelligenciát alkalmaz a különböző hangelemek – például a beszéd, a zene vagy a hangeffektek – elkülönítésére és optimalizálására is a tisztább hangzás érdekében.

Samsung-bemutató a CES 2025 kiállításon Samsung

A Samsung Vision AI csomag funkciói a gyártó Neo QLED, OLED, QLED modelljein, valamint a The Frame termékcsaládjának tagjain is elérhetővé válnak. Ez utóbbi bővítését is bejelentették Las Vegasban: a „lifestyle tévé” néven is emlegetett széria új tagja a The Frame Pro, amely a Neo QLED technológia képminőségével, élénkebb színekkel, mélyebb feketével és élesebb kontraszttal hoz újdonságot. A koncepció lényege maradt: a The Frame Pro is arra hivatott, hogy a lakás díszeként is használható legyen művészeti alkotások jó minőségű megjelenítésére, de azért tévézni is lehessen rajta.

Samsung The Frame Pro Samsung

Samsung The Frame Pro Samsung

Az előbbi célt segíti a készülékről elérhető Samsung Art Store, amely mára már több mint 3000 válogatott alkotást tartalmaz, többek között olyan rangos nemzetközi partnerintézmények gyűjteményeiből, mint a MoMA, valamint digitális hozzáférést biztosít Magritte és Basquiat művészeti örökségéhez is. A dél-koreai elektronikai óriás bejelentése szerint idén ez a katalógus nemcsak a The Frame-család tagjain és a microLED modelleken válik elérhetővé, hanem a Neo QLED és QLED technológiás tévéken is.

(Cikkünk nyitóképe a Samsung tavaly januári eseményén készült, ahol szintén a felhasználók köré épülő technológiát hangsúlyozta a cég.)

