Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e az ízületeinket azzal, ha ropogtatjuk az ujjainkat.","shortLead":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e...","id":"20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38.jpg","index":0,"item":"2eaad334-9051-42a5-b2e3-73af1564fae0","keywords":null,"link":"/elet/20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","timestamp":"2025. január. 24. 07:31","title":"Tényleg ártalmas, amikor valaki ropogtatja az ujjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","shortLead":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","id":"20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759.jpg","index":0,"item":"219763f0-c6d3-4a13-90b6-705c7fd673ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","timestamp":"2025. január. 23. 11:09","title":"A középiskolai felvételi eljárásba is bekavar a bombariadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében sem találtak.","shortLead":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében...","id":"20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"d8eb90d5-1bd7-429a-819e-7c1108afa27c","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 11:42","title":"Bulgáriában szerdán kaptak az itthonihoz hasonló fenyegető üzeneteket az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül ki a Google friss blogbejegyzéséből.","shortLead":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül...","id":"20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"234c9090-ad46-4445-9cd8-41e58751839f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","timestamp":"2025. január. 23. 10:03","title":"Jobb hangzás, gyorsabb lejátszás és sok más – itt vannak a YouTube újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és egy elektromos Renault szabadidő-autót próbáltunk ki, teszten a Symbioz, a Rafale és a Scenic.","shortLead":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és...","id":"20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a.jpg","index":0,"item":"c27ba411-335c-4404-bfcc-29de53a550fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 24. 06:59","title":"3 hengeres bohóckodás és villanyos világmegváltás – a legújabb Renault-kat teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79f6dad-8a14-43c1-8b38-70cfcf5bf45c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amennyiben a miniszterelnök valóban vétózna, január 31-én megszűnnének az uniós büntetőintézkedések.","shortLead":"Amennyiben a miniszterelnök valóban vétózna, január 31-én megszűnnének az uniós büntetőintézkedések.","id":"20250122_europai-unio-rendkivuli-csucs-oroszorszag-szankciok-orban-viktor-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b79f6dad-8a14-43c1-8b38-70cfcf5bf45c.jpg","index":0,"item":"c3d2d794-b3b7-49ca-b287-167a9d7d5ac0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_europai-unio-rendkivuli-csucs-oroszorszag-szankciok-orban-viktor-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 18:52","title":"Rendkívüli uniós csúcs jöhet, ha Orbán tovább fenyegetőzik az Oroszország elleni szankciók vétójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cdc060-fd5d-4213-a846-bb47135d7978","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miért van mínusz az Ügyfélkapu+-on? Mi lesz a bölcsisekkel, ha a kétfaktoros azonosítás 4+-os? Hogyan pörgeti ki a hat számjegyet az ovis Petike? A DÁP-ból kell megtudni, hogy megújul a MÁV? KAP alig várja már a szelfis azonosítást, szemléltette is, hogy kell csinálni. De milyen a kétfaktoros azonosítás élőben az okmányirodában két tanúval és a tűzcsappal? Így birkózott meg a Duma Aktuál csapata az átállással az Ügyfélkapuról az Ügyfélkapu+-ra, illetve a Digitális Állampolgárság nevű mobilalkalmazásra. ","shortLead":"Miért van mínusz az Ügyfélkapu+-on? Mi lesz a bölcsisekkel, ha a kétfaktoros azonosítás 4+-os? Hogyan pörgeti ki a hat...","id":"20250122_duma-aktual-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cdc060-fd5d-4213-a846-bb47135d7978.jpg","index":0,"item":"3c419323-7d43-44d6-aa7d-c422c4065ed7","keywords":null,"link":"/360/20250122_duma-aktual-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Duma Aktuál: Nyitva van az Ügyfélkapu, csak bújjatok rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]