[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","shortLead":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","id":"20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137.jpg","index":0,"item":"1fee4255-2af7-48bd-a63d-bd8543dda3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","timestamp":"2025. január. 25. 16:31","title":"Két éve havi félmilliót kap az Állami Számvevőszék volt elnöke a Szarvasi Polgármesteri Hivataltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882d413d-48dc-4cb3-8a31-21e775126dfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök szerint egy új technológiával felszerelt drónraj képes lehet lenullázni az ellenséges légvédelmet, így hatékonyabb lehet az eszközökkel a támadás.","shortLead":"Kínai mérnökök szerint egy új technológiával felszerelt drónraj képes lehet lenullázni az ellenséges légvédelmet...","id":"20250125_kinai-dron-radar-nagyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/882d413d-48dc-4cb3-8a31-21e775126dfd.jpg","index":0,"item":"5b8fb0bb-c5bf-4b14-a5cc-158cee179d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_kinai-dron-radar-nagyitas","timestamp":"2025. január. 25. 08:03","title":"Nem elrejtőzik, hanem kiabál: ijesztő dolgot művel a radaron a kínaiak új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3613163a-7daa-4b57-91a4-ff906c64c262","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ADHD-ban szenvedő nők és férfiak esetében is azt találta egy brit kutatócsoport, hogy rövidebb az élettartamuk, mint az ADHD-tól nem szenvedő társaiké. 