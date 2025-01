Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb5566dc-a7c7-461c-aaa6-e76d61b2f687","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint kezdetben azt gondolták, hogy a koronavírus megjelenése nem okoz majd világjárványt. Az Onkológiai Intézet vezetője utólag már sejti, ki lehetett első covidos beteg Magyarországon.","shortLead":"Az infektológus szerint kezdetben azt gondolták, hogy a koronavírus megjelenése nem okoz majd világjárványt...","id":"20250125_Szlavik-Janos-termeszeti-csoda-hogy-megszelidult-a-koronavirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5566dc-a7c7-461c-aaa6-e76d61b2f687.jpg","index":0,"item":"49d24ae4-5017-425e-8bb9-1b46d3ce625d","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szlavik-Janos-termeszeti-csoda-hogy-megszelidult-a-koronavirus","timestamp":"2025. január. 25. 15:21","title":"Szlávik János: Természeti csoda, hogy megszelídült a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök ellen lázadás vádjával a múlt hónapban általa elrendelt hadiállapot miatt.","shortLead":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök...","id":"20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f.jpg","index":0,"item":"569dae3f-b5cd-458d-b776-ef9a617d1a49","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","timestamp":"2025. január. 26. 12:42","title":"Vádat emeltek Jun Szog Jol felfüggesztett dél-koreai köztársasági elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót, amivel egy igazi, ráadásul tisztán elektromos G-Klasséra is felhajtottunk.","shortLead":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót...","id":"20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001.jpg","index":0,"item":"0421462b-5d9d-4da9-8555-14963486f989","keywords":null,"link":"/cegauto/20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 14:00","title":"Kockák kimaxolva: 2891 darabból megépítettük, aztán terepre vittük az új Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1441e3b6-9532-4f47-a114-15a0100c5932","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott teljesítette célkitűzését, a negyeddöntőbe jutást a világbajnokságon, mivel 29-23-ra legyőzte Katart a középdöntő utolsó fordulójában, a varasdi csoport szombati játéknapján.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott teljesítette célkitűzését, a negyeddöntőbe jutást a világbajnokságon, mivel...","id":"20250125_Legyozte-Katart-es-vb-negyeddontobe-jutott-ferfi-kezivalogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1441e3b6-9532-4f47-a114-15a0100c5932.jpg","index":0,"item":"8ee8ad4f-da03-48b7-922d-e21421cb0099","keywords":null,"link":"/sport/20250125_Legyozte-Katart-es-vb-negyeddontobe-jutott-ferfi-kezivalogatott-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 19:45","title":"Legyőzte Katart és vb-negyeddöntőbe jutott férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","shortLead":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","id":"20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"0265e3e5-1fa4-4b8a-88d8-eb4ef7b8fb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","timestamp":"2025. január. 25. 17:47","title":"Potyogtak a könnyeink a nevetéstől – így emlékeznek Boris Johnson és Theresa May kollégái Trump bizarr telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 26. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb mesterségesintelligencia-modellje. Csak regisztrálni kell hozzá","shortLead":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb...","id":"20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"7f52db55-56f1-4526-8143-9b74bf864b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","timestamp":"2025. január. 27. 08:03","title":"Megerősítették: ezt mindenki ingyen megkapja az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]