Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84917c79-e052-4b07-bb2b-983422f30d3e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén razziáztak a budapesti éjszakában.","shortLead":"A hétvégén razziáztak a budapesti éjszakában.","id":"20250120_Megarazzia-2100-autossal-fujatott-szondat-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84917c79-e052-4b07-bb2b-983422f30d3e.jpg","index":0,"item":"38e6aeb9-eb40-412f-b0a7-8ff6842d1288","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Megarazzia-2100-autossal-fujatott-szondat-rendorseg","timestamp":"2025. január. 20. 15:46","title":"Megszállták a hidak budai lehajtóit a rendőrök: 2100 autóssal fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az orosz külügyminiszter Washingtont vádolta meg a Török Áramlat gázvezeték elleni ukrán dróntámadással. Washingtonnak valóban érdeke leválasztani az EU-t az orosz energiáról, ezt Trump Bidennél sokkal erősebben képviseli. Magyarország prímán meglenne csöves orosz gáz nélkül, de jó eséllyel megint csökkenteni kellene a „rezsicsökkentést”. Ennek aligha örülnének az idecsalogatott ázsiai akkugyárak, amiket már így is kiemelkedően magas árak várnak.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter Washingtont vádolta meg a Török Áramlat gázvezeték elleni ukrán dróntámadással. Washingtonnak...","id":"20250120_orban-torok-aramlat-gaz-gazdasagi-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763.jpg","index":0,"item":"fe14e9fe-09b7-4809-8e90-acf212ea230d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_orban-torok-aramlat-gaz-gazdasagi-tervek","timestamp":"2025. január. 20. 16:37","title":"Orbán elveszett Trump, Putyin és Nagy Márton Bermuda-háromszögében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikai elemzők reagáltak a toplistákat vezető Csurran, cseppen című számra. ","shortLead":"Politikai elemzők reagáltak a toplistákat vezető Csurran, cseppen című számra. ","id":"20250121_Politikai-elemzok-szolaltak-meg-Majka-uj-szama-kapcsan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"5565870c-e9dc-43e7-a93b-6dd8c0c36230","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Politikai-elemzok-szolaltak-meg-Majka-uj-szama-kapcsan-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 13:10","title":"Pusztító lehet, van okuk aggódni – politológusok arról, hogy milyen hatása lehet Majka új dalának a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tízlakásos luxustársasházat és mélygarázst építenek az V. kerületi Gerlóczy utca 3. szám alatti telken – értesült a HVG. A beruházás helyszínén lévő épület 92 százalékát korábban több részletben értékesítette az önkormányzat, az összbevétel pedig 55,6 millió forint volt. Azóta többször is gazdát cserélt az ingatlan, a mostani tulajdonosok pedig azt állítják, ők már a szabad piacról, közvetítőn keresztül jutottak hozzá. A területen 2,5 milliárd forintos fejlesztést terveznek. ","shortLead":"Tízlakásos luxustársasházat és mélygarázst építenek az V. kerületi Gerlóczy utca 3. szám alatti telken – értesült...","id":"20250122_gerloczy-utca-3-telek-55-millio-tarsashaz-melygarazs-v-kerulet-belvaros-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"d83d7ca6-7cad-4851-9311-85bc6ff71228","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_gerloczy-utca-3-telek-55-millio-tarsashaz-melygarazs-v-kerulet-belvaros-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 05:58","title":"Társasház épül Budapest egyik legértékesebb ingatlanán, amit a korábbi tulajdonosok egy lakás áráért vásároltak meg az V. kerülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csurran, cseppen című klip készítésébe nem szóltak bele.","shortLead":"A Csurran, cseppen című klip készítésébe nem szóltak bele.","id":"20250121_RTL-reakcio-Majka-csurran-cseppen-klip-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8.jpg","index":0,"item":"0b6a8cd2-6435-49a4-9f1e-33152c157115","keywords":null,"link":"/elet/20250121_RTL-reakcio-Majka-csurran-cseppen-klip-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 20:13","title":"Az RTL tudott Majka készülő klipjéről, és büszke előadói sikereire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök mexikói vámtervei és egy Joe Biden-féle rendelet visszavonása húzta lefelé a részvényeket.","shortLead":"Az amerikai elnök mexikói vámtervei és egy Joe Biden-féle rendelet visszavonása húzta lefelé a részvényeket.","id":"20250121_azsiai-autogyartok-reszvenyek-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"7800d724-eec6-4914-94f9-cb20ef4cbc8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_azsiai-autogyartok-reszvenyek-trump","timestamp":"2025. január. 21. 20:59","title":"Megrángatta az ázsiai autógyártók részvényeit Trump bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","shortLead":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","id":"20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"9c73930b-0b65-4db0-8eb2-d3230e9b26ec","keywords":null,"link":"/elet/20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 07:01","title":"„A legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni” – Dopeman is elmondta a véleményét Majka új daláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]