[{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","shortLead":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","id":"20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"0a7a83d9-e0c2-4106-a5c1-3979bb7ff5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","timestamp":"2025. január. 19. 09:01","title":"Németország kiszolgáltatottabb Trumpnak, mint hittük, és ez Magyarországnak is rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","shortLead":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","id":"20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3.jpg","index":0,"item":"cde019c2-42b1-4a4c-be65-c73e37505289","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:52","title":"Ha Orbán nem is, egy fideszes biztosan kint lesz Trump hétfői beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","shortLead":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","id":"20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8.jpg","index":0,"item":"4c1ce956-a38b-4ddb-9fee-6453bad69876","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","timestamp":"2025. január. 18. 20:23","title":"Elfogták a Tisza Párt aktivistájának támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. A jelenséget tudósok is kutatják, az eredmények egyelőre vitathatók.","shortLead":"Billentyűzetet adhatnak a kutyáiknak azok, akik arra számítanak, hogy a családtagnak tekintett kedvencük szólni akar...","id":"20250119_hvg-gombokkal-beszelo-kutyak-tiktok-videok-tudomanyos-hatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/492e6c73-4e0b-4586-a21f-98a2db36985f.jpg","index":0,"item":"94b11ee3-0dc2-4e5f-b7e4-c21f5349e1b1","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-gombokkal-beszelo-kutyak-tiktok-videok-tudomanyos-hatter","timestamp":"2025. január. 19. 15:00","title":"TikTok-videókban nagyot megy, szóval tisztázzuk: valóban beszélgetni akarnak velünk a kutyák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. 