Továbbra sem tudni, hogy mi lesz a TikTok sorsa Amerikában. Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága korábban úgy határozott: a kínai tulajdonos ByteDance vagy eladja az amerikai üzletágát egy amerikai cégnek, vagy január 20-tól elérhetetlen lesz a szolgáltatás az USA területén. Mivel az eladásra eddig nem került sor, el is sötétült az alkalmazás, alig egy nap múlva viszont már újra elérhető volt. Donald Trump frissen beiktatott amerikai elnök 75 nap haladékot adott az eladásra, amely kapcsán felmerült már Elon Musk, valamint a világ legismertebb YouTube-videósának, MrBeastnek a neve is.

Bár a TikTok jelenleg elérhető az Egyesült Államokban, hivatalos forrásból, vagyis a Google Play áruházából vagy az Apple App Store-jából már nem lehet azt telepíteni, mivel mindkét cég kivette a kínálatából az alkalmazást. A helyzetre az ügyeskedők is reagáltak: az eBayt elárasztották az olyan okostelefonok, amelyekre fel van telepítve a TikTok.

1,9 milliót kínál a Meta, ha valaki átmegy a TikTokról a Facebookra és az Instagramra A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos tartalomgyártás felpörgetése lehet.

A Wired szerint jelenleg körülbelül 9000 ilyen készülék keresi új gazdáját a platformon, a skála pedig gyártó, típus és szolgáltató szempontjából is igen széles, így van miből válogatniuk az amerikaiaknak. Találni például egy T-Mobile-os iPhone 11 200 dollárért (kb. 78 ezer forint), vagy épp a Consumer Cellular szolgáltatóhoz tartozó Samsung Galaxy A54 5G 250 dollárért (kb. 98 ezer forint).

Vannak azonban ennél drágább készülékek is. Egy iPhone 14-est például 7500 dolláros, vagyis körülbelül 2,9 millió forintos áron próbál eladni a tulajdonosa, a csúcsot viszont egy iPhone 15 Pro Max tartja, amiért 50 ezer dollárt, vagyis 19,6 millió forintot kér az eladó.

Még egyszer: mindezt csak azért, mert fel van rájuk telepítve a TikTok.

HVG

Kérdés persze, hogy ezek közül az ajánlatok közül mennyi a csalás. Ahogy a lap is felhívja a figyelmet rá: volt olyan eladó is, aki korábban semmit sem árult még az eBayen, most viszont egy Phone 16 Pro Maxot adott el. Hogy mennyiért, nem tudni, a készüléket azonban 12 999 dolláros áron (kb. 5 millió forint) kínálta.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.