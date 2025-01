Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García Márquez Száz év magány című regényének megfilmesítése a Netflixen sorozatként.","shortLead":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García...","id":"20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8.jpg","index":0,"item":"b83937f3-b37b-4982-a646-ff1780b28909","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","timestamp":"2025. január. 13. 19:30","title":"Botrányokon és nehézségeken át vezetett az út a Száz év magány-sorozatig, amit a kritika is vegyesen fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","shortLead":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","id":"20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"23374d00-f85d-4e77-8559-48c4c00be2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 13. 09:53","title":"Zelenszkij felajánlotta, hogy tűzoltókat küld Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A keresést a Dee folyó felszínén úszó jégtáblák nehezítik.","shortLead":"A keresést a Dee folyó felszínén úszó jégtáblák nehezítik.","id":"20250113_skocia-aberdeen-dee-folyo-eltunt-magyar-ikrek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"80690e62-70d8-429d-8301-feefc31b9335","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_skocia-aberdeen-dee-folyo-eltunt-magyar-ikrek","timestamp":"2025. január. 13. 13:49","title":"Jeges folyóban kutatnak a Skóciában eltűnt magyar ikrek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ziggy, a zebra néhány percen belül belepusztult sérüléseibe. ","shortLead":"Ziggy, a zebra néhány percen belül belepusztult sérüléseibe. ","id":"20250113_Allatkert-zebra-halal-rinocerosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345.jpg","index":0,"item":"c62b1fe5-487e-4ed5-8acd-d9aefa4c635b","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Allatkert-zebra-halal-rinocerosz","timestamp":"2025. január. 13. 15:47","title":"Orrszarvú nyársalt fel egy zebrát egy brit állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálat most sem volt. ","shortLead":"Telitalálat most sem volt. ","id":"20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"aefbbbcc-a58f-41f4-9658-bcc76db14727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","timestamp":"2025. január. 12. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Féltékeny lett a kutya, hogy hozzányúltak a labdájához, ezért többször is megharapta a háznál vendégeskedő gyereket. ","shortLead":"Féltékeny lett a kutya, hogy hozzányúltak a labdájához, ezért többször is megharapta a háznál vendégeskedő gyereket. ","id":"20250113_Altatas-kutya-tamadas-serules-Vas-harapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808.jpg","index":0,"item":"e73ff516-b91c-4775-bd9b-f5ce4c11e100","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Altatas-kutya-tamadas-serules-Vas-harapas","timestamp":"2025. január. 13. 10:36","title":"Gyerekre támadt egy kutya, elaltatták, a gazdáját pedig megbüntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. ","shortLead":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. ","id":"20250112_Los-Angeles-tuztornado-video-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626.jpg","index":0,"item":"0559da59-2c72-4a12-9d5d-d8c5436075de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Los-Angeles-tuztornado-video-tuzvesz","timestamp":"2025. január. 12. 17:40","title":"Tűztornádót videóztak a Los Angeles-i apokalipszisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]