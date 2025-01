Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","id":"20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0254bacc-a1dd-447e-9cf1-b8d888820e76","keywords":null,"link":"/kkv/20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","timestamp":"2025. január. 17. 06:15","title":"A TikTok megmentése lehet Trump egyik első intézkedése elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f82d2-69d7-4582-b7b4-8eb360ad7e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még egy online állami pályázati felület, amely nem bírja a borítékolt hatalmas érdeklődés okozta terhelést.","shortLead":"Még egy online állami pályázati felület, amely nem bírja a borítékolt hatalmas érdeklődés okozta terhelést.","id":"20250117_demjan-sandor-11-kkv-beruhazaselenkito-tamogatasi-program-tulterheles-hatarido-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317f82d2-69d7-4582-b7b4-8eb360ad7e5e.jpg","index":0,"item":"a5768c99-9fc7-46ad-9a68-cdbcbad8153e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_demjan-sandor-11-kkv-beruhazaselenkito-tamogatasi-program-tulterheles-hatarido-hosszabbitas","timestamp":"2025. január. 17. 14:54","title":"Döcög a Demján Sándor Program online felülete, ki is kellett tolni a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is magyarok tízezrei élvezik a nyugati munkavállalás lehetőségének előnyeit. Az ingázást a magyar bérek egyre nagyobb lemaradásra hajtja, az osztrák iskolákba ma ötször annyi magyar gyerek jár, mint a 2010-es évtized elején. Kik és miért ingáznak, és mennyi pénzt visznek haza?","shortLead":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is...","id":"20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d.jpg","index":0,"item":"148f17c6-4883-45f9-8ec9-48fd3f34c2ac","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","timestamp":"2025. január. 18. 10:30","title":"Gályáznak rendületlenül – magyarok tízezrei ingáznak az elfogadható fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7bebeea-fad5-4459-8a2e-2afb1644313e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban négyen meghaltak, megsérült egy iskola és több lakóépület is.","shortLead":"A támadásban négyen meghaltak, megsérült egy iskola és több lakóépület is.","id":"20250117_zelenszkij-krivij-rih-raketatamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7bebeea-fad5-4459-8a2e-2afb1644313e.jpg","index":0,"item":"07df2fdf-296e-42bb-935f-6b3ef5f41cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_zelenszkij-krivij-rih-raketatamadas","timestamp":"2025. január. 17. 20:41","title":"Zelenszkij szülővárosát támadták az oroszok ballisztikus rakétával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos JCW kivitele pörgetheti fel a brit márka hazai eladásait.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos...","id":"20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf.jpg","index":0,"item":"5efc3825-46a2-409a-9a10-e987b73a8fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","timestamp":"2025. január. 17. 08:41","title":"Kabrióval és sportos villanyautóval újít Magyarországon a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abc7002-247f-4956-9050-3110e42e2d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üggyel kapcsolatban várhatóan beiktatása után, már hétfőn bejelentést tesz.","shortLead":"Az üggyel kapcsolatban várhatóan beiktatása után, már hétfőn bejelentést tesz.","id":"20250118_Trump-azt-mondja-valoszinuleg-90-napos-haladekot-ad-a-TikTok-nak-a-kitiltas-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abc7002-247f-4956-9050-3110e42e2d5a.jpg","index":0,"item":"8c2c8089-cce7-4bb4-83f2-59b8595bc09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Trump-azt-mondja-valoszinuleg-90-napos-haladekot-ad-a-TikTok-nak-a-kitiltas-alol","timestamp":"2025. január. 18. 22:04","title":"Trump azt mondja, valószínűleg 90 napos haladékot ad a TikToknak a kitiltás alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi visszaélés miatt.","shortLead":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi...","id":"20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"427f372e-583f-4ce6-ba60-7152c19dd405","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 07:18","title":"Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]