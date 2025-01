Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot tartalmaz, amit egyszer már elfogyasztott valami.","shortLead":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot...","id":"20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c.jpg","index":0,"item":"da7c14d0-c9ce-41e2-b279-99c5f6a6e137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","timestamp":"2025. január. 28. 10:03","title":"66 millió éves hányást talált Dániában egy amatőr tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"652 milliárd forintot hagytak a vásárlók a gyógyszertárakban tavaly, ezt 1200 milliárdra egészítette ki az állam.","shortLead":"652 milliárd forintot hagytak a vásárlók a gyógyszertárakban tavaly, ezt 1200 milliárdra egészítette ki az állam.","id":"20250129_gyogyszertar-gyogyszer-bevetel-egeszsegugy-neak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c.jpg","index":0,"item":"f392e2a6-6add-4ce1-96dc-2aa389ae976f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_gyogyszertar-gyogyszer-bevetel-egeszsegugy-neak","timestamp":"2025. január. 29. 08:10","title":"Attól nőtt nagyot a gyógyszertárak bevétele, hogy nagyobb kiszerelésben árulnak sok gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok felidézte, hogy ő is csak két nappal később, egy e-mailből értesült róla, hogy ő lett a kecskeméti légibázis első embere.","shortLead":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok...","id":"20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"8ecd6670-56f4-4e28-841a-728d36c701e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","timestamp":"2025. január. 28. 05:47","title":"Ismét új parancsnoka van a kecskeméti légibázisnak, elődje erős szavakkal búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55a0080-f8c8-4674-ae3f-4f2d04dc988b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Félmillió magyart korlátozhatott csak a Facebook a szabályok állítólagos megsértése miatt. Többségüknek fogalmuk sincs arról, miért tűntek el bejegyzéseik vagy tiltották le fiókjukat, és egyre kevesebb esélyük van rá, hogy visszaszerezzék azt. Egy friss tanulmány rávilágít az okokra: a szolgáltatók nem csak slamposan és összevissza írják a szabályokat, hanem már a reklamációkat is lepasszolják a mesterséges intelligenciának.","shortLead":"Félmillió magyart korlátozhatott csak a Facebook a szabályok állítólagos megsértése miatt. Többségüknek fogalmuk sincs...","id":"20250128_kozossegi-media-facebook-youtube-letiltott-fiokok-tiltas-korlatozas-nmhh-tanulmany-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55a0080-f8c8-4674-ae3f-4f2d04dc988b.jpg","index":0,"item":"af7d022c-3705-4377-95c7-d5a29304150e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_kozossegi-media-facebook-youtube-letiltott-fiokok-tiltas-korlatozas-nmhh-tanulmany-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 12:33","title":"Magyarok százezreit korlátozta a Facebook és társai, kiderült, miért kapják vissza egyre kevesebben fiókjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","shortLead":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","id":"20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8.jpg","index":0,"item":"62f7ff25-4ded-43bd-becf-1e29bb33fce3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 20:17","title":"Jámbor András oligarchákat sejt a Mini-Dubaj mögött, parlamenti vizsgálóbizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha a pénzünket nem csupán parkoltatni szeretnénk a bankszámlánkon. Arról, hogy ezt ki, milyen módon és feltételekkel tudja igénybe venni, Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha...","id":"20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b.jpg","index":0,"item":"67cef640-7a4a-4d8a-ba16-053e0ea86278","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","timestamp":"2025. január. 28. 14:30","title":"Hol van jó helyen a pénze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f4c9f-9027-446a-8601-deac47ecb8c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégi áresés után itt az újabb. ","shortLead":"A hétvégi áresés után itt az újabb. ","id":"20250127_Megint-csokken-az-uzemanyagok-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881f4c9f-9027-446a-8601-deac47ecb8c9.jpg","index":0,"item":"c55765f7-f32b-498f-b603-76d745cda95f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Megint-csokken-az-uzemanyagok-ara","timestamp":"2025. január. 27. 13:26","title":"A hét elején tovább csökkennek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]