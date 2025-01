Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","shortLead":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","id":"20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994.jpg","index":0,"item":"020d2521-ad0f-40e4-9d16-0ef1ada36c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","timestamp":"2025. január. 27. 07:21","title":"Egekbe emelve: brutális új villanyterepjáró az Auditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","shortLead":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","id":"20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361.jpg","index":0,"item":"6d5a49d3-c4d8-4dc1-94c3-d5918a7c1895","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","timestamp":"2025. január. 27. 20:50","title":"Könnyebb lesz Új-Zélandon munkát vállalniuk a digitális nomádoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már így is folyamatosan kapott fenyegetéseket.","shortLead":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már...","id":"20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c.jpg","index":0,"item":"c644f412-0f7f-44ae-9b2d-36a4160889d4","keywords":null,"link":"/sport/20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","timestamp":"2025. január. 28. 09:27","title":"Coming outolt a Premier League kokainozáson kapott, majd kirúgott játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet, de valójában nem az. Szerinte a fővárosnak elővásárlási joga van rájuk, és élni is fognak vele.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet...","id":"20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"c78cb285-8c32-4955-a25d-620c2fc99398","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","timestamp":"2025. január. 26. 13:51","title":"Budapest, vagy Bindzsisztán – Karácsony szerint erről döntenek szerdán a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Parkolásnál nem túl szerencsés az ilyesmi. ","shortLead":"Parkolásnál nem túl szerencsés az ilyesmi. ","id":"20250127_Tomegesen-kellett-visszahivni-a-Xiaomi-elektromos-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1.jpg","index":0,"item":"8f904816-ddf8-47c4-8825-e3e096ac56b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Tomegesen-kellett-visszahivni-a-Xiaomi-elektromos-autojat","timestamp":"2025. január. 27. 08:19","title":"Rosszul méri fel a kocsi méreteit a Xiaomi robotpilótája, visszahívnak 30 ezer autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett kritikái miatt, erre válaszolt Kulja András. De a pártelnök Magyar Péter is számonkérte a kormányt, hogy közbeszerzés nélkül költöttek el a covid idején 722 milliárd forintot – többek közt túlárazott lélegeztetőgépekre és vakcinákra, valamint porpagandára.","shortLead":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett...","id":"20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e.jpg","index":0,"item":"2eea3495-8f7f-4dbc-9324-0f473c72e9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 18:19","title":"Kulja András válasza az államtitkárnak: “Kiket szeretnél feljelenteni, az elhunytakat, hogy rontották a statisztikákat?“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetszámok emelkedése mellett megjelent a veleszületett szifiliszfertőzés is, amire évtizedek óta nem volt példa.","shortLead":"Az esetszámok emelkedése mellett megjelent a veleszületett szifiliszfertőzés is, amire évtizedek óta nem volt példa.","id":"20250126_szifilisz-hiv-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"7d9fe300-7993-40ad-a093-f5c988778986","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_szifilisz-hiv-fertozes","timestamp":"2025. január. 26. 14:28","title":"Egyre több a szifiliszes eset, a HIV-fertőzöttek száma is nő Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","shortLead":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","id":"20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa.jpg","index":0,"item":"1bacc893-1a39-4607-bda2-2ed5a11c2175","keywords":null,"link":"/elet/20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","timestamp":"2025. január. 27. 05:11","title":"Miért nem pisilhetek a repülőn indulás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]