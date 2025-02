Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ab7ec0c-bb13-4343-aeeb-cfde847d492c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves férfi karácsony előtt néhány nappal vezette le feszültségét a Nagykanizsáról Dombóvárra tartó vonat kárpitján.","shortLead":"A 20 éves férfi karácsony előtt néhány nappal vezette le feszültségét a Nagykanizsáról Dombóvárra tartó vonat kárpitján.","id":"20250212_Nem-birta-cernaval-a-kesest-felgyujtotta-a-Dombovarra-tarto-vonat-uleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab7ec0c-bb13-4343-aeeb-cfde847d492c.jpg","index":0,"item":"dddf8d53-d88c-4e14-ad76-d872bba91cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Nem-birta-cernaval-a-kesest-felgyujtotta-a-Dombovarra-tarto-vonat-uleseit","timestamp":"2025. február. 12. 10:44","title":"Nem bírta tovább cérnával a késést, felgyújtotta a Dombóvárra tartó vonat üléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d98f91-86eb-4e6d-9681-6f5bbcce2e53","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Bournemouth negyvenmillió fontot kérhet a magyar válogatott balhátvédért.","shortLead":"A Bournemouth negyvenmillió fontot kérhet a magyar válogatott balhátvédért.","id":"20250213_liverpool-chelsea-kerkez-milos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91d98f91-86eb-4e6d-9681-6f5bbcce2e53.jpg","index":0,"item":"00f79118-a6c7-4d20-a44c-61d4de3533bb","keywords":null,"link":"/sport/20250213_liverpool-chelsea-kerkez-milos","timestamp":"2025. február. 13. 17:44","title":"A Liverpool és a Chelsea is tárgyalt Kerkez Milos ügynökeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát, a miniszterelnök ezzel Rogán Antalt is előzi a listán.","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát...","id":"20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"69b0c830-e645-4d21-b4ae-98414aadaafb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:10","title":"Orbán Viktor is korrupt a magyarok 53 százaléka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal amerikai színész alakíthatja a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola nagy szakállú vezetőjét.","shortLead":"Ezúttal amerikai színész alakíthatja a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola nagy szakállú vezetőjét.","id":"20250213_John-Lithgow-Dumbledore-Harry-Potter-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867.jpg","index":0,"item":"bb6d6d26-565d-4fef-9eb0-c015363b05f2","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_John-Lithgow-Dumbledore-Harry-Potter-sorozat","timestamp":"2025. február. 13. 14:07","title":"John Lithgow játszhatja Dumbledore-t a Harry Potter-tévésorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","shortLead":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","id":"20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34.jpg","index":0,"item":"9c7b799a-ed52-4cfc-bd3f-6e7de159289b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","timestamp":"2025. február. 13. 09:40","title":"Nagy Márton: Azért kell Budapesttől elvenni 89 milliárd forintot, mert a vidék fejletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","id":"20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a.jpg","index":0,"item":"77e43733-9036-4500-85f6-8678493124fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. február. 12. 17:07","title":"Az oroszoknak kémkedett, őrizetbe vették az ukrán terrorelhárítás vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","shortLead":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","id":"20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b.jpg","index":0,"item":"aeaf042a-f5de-4031-a7e2-6ee25a860b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","timestamp":"2025. február. 11. 19:38","title":"Földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]