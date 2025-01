Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem jelenik meg az üzemanyagárakban. Ugyanakkor vége lehet a lakosság számára ingyenes födémszigetelési ajánlatoknak.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem...","id":"20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6.jpg","index":0,"item":"ff520269-eeea-4663-bd14-f5ea0d4bf9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","timestamp":"2025. január. 08. 14:38","title":"A kormány keresztbe tett az ingyenes tetőszigetelésnek, cserébe elmaradt a benzinárugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","shortLead":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","id":"20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124.jpg","index":0,"item":"e3ad5b97-4640-4272-ba76-d5065c23e6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","timestamp":"2025. január. 09. 12:21","title":"Sára Botondék visszafizettetnék az óbudai polgármesterrel a börtönből felvett fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e7f654-6dcc-4402-9e2f-4795582adbc2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német cég résztulajdonosa a kínai autógyártónak. ","shortLead":"A német cég résztulajdonosa a kínai autógyártónak. ","id":"20250108_toltoallomast-nyit-Kinaban-a-Volkswagen-XPeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e7f654-6dcc-4402-9e2f-4795582adbc2.jpg","index":0,"item":"eb44e1c8-5e17-4af9-b067-02c2d3eb2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_toltoallomast-nyit-Kinaban-a-Volkswagen-XPeng","timestamp":"2025. január. 08. 08:05","title":"Összeáll a VW és az XPeng: 20 ezer töltőállomást nyitnak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap alatt 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés. A feldolgozószektor teljesítménye enyhén, az autóiparé viszont jelentősen visszaesett.","shortLead":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap...","id":"20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68.jpg","index":0,"item":"72f1b39d-be34-49ea-8f07-4c3e960f9dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","timestamp":"2025. január. 09. 08:30","title":"Továbbra is siralmas a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat alatt lényegesen nagyobb lehet.","shortLead":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat...","id":"20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f.jpg","index":0,"item":"2ad4f558-4018-47b9-ae18-79f6ad727e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","timestamp":"2025. január. 08. 12:03","title":"50%-kal nagyobb képernyő gombnyomásra: gördíthető kijelzős laptopot mutatott be a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész jól teljesítettek.","shortLead":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész...","id":"20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3.jpg","index":0,"item":"92bb2739-4125-48d3-afcf-d03beee4b122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","timestamp":"2025. január. 08. 08:41","title":"Beszakadt a villanyautók piaca Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c039961-b6b1-41ce-bf19-8a20350ad782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amennyiben mégis kirándulni tervez, kerülőúton is el lehet jutni a Nagy-Hideghegyhez és a Csóványoshoz.","shortLead":"Amennyiben mégis kirándulni tervez, kerülőúton is el lehet jutni a Nagy-Hideghegyhez és a Csóványoshoz.","id":"20250107_Ne-turazzon-a-Kiralyret-kornyeken-csutortokon-vadakat-lonek-kiCsovanyosHideghegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c039961-b6b1-41ce-bf19-8a20350ad782.jpg","index":0,"item":"a1c75a88-a1ff-4a06-b7d4-80a153e268ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20250107_Ne-turazzon-a-Kiralyret-kornyeken-csutortokon-vadakat-lonek-kiCsovanyosHideghegy","timestamp":"2025. január. 07. 15:17","title":"Ne túrázzon a Királyrét környékén csütörtökön, vadakat lőnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce522a8a-1dbf-48b8-8c83-425f13f5d322","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az EU 2050-re nullára szeretné csökkenteni az ingatlanállomány károsanyag-kibocsátását. Ehhez óriási lakásfelújítási programra lesz szükség, amelynek az első eredményei néhány év múlva már láthatóak lesznek.","shortLead":"Az EU 2050-re nullára szeretné csökkenteni az ingatlanállomány károsanyag-kibocsátását. Ehhez óriási lakásfelújítási...","id":"20250108_fenntarthato-fejlodes-zold-otthon-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce522a8a-1dbf-48b8-8c83-425f13f5d322.jpg","index":0,"item":"38887f9f-ac7c-4d3a-8df3-15cfcd14fffe","keywords":null,"link":"/360/20250108_fenntarthato-fejlodes-zold-otthon-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. január. 08. 19:30","title":"Zöld otthon-álom, avagy lenullázható-e 2050-re az európai lakások károsanyag-kibocsátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]