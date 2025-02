Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b2167ef-8f12-4a1a-98bd-f997ff4ad079","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár a Passat, a Tiguan és a Tayron is elérhető a Golf GTI-ben lévőhöz hasonló teljesítményű motorral.","shortLead":"Immár a Passat, a Tiguan és a Tayron is elérhető a Golf GTI-ben lévőhöz hasonló teljesítményű motorral.","id":"20250213_265-loeros-benzinmotorral-gazdagodnak-a-volkswagenek-passat-tiguan-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b2167ef-8f12-4a1a-98bd-f997ff4ad079.jpg","index":0,"item":"91a96cb8-a4f9-4f6f-bb33-7767b68ec6c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_265-loeros-benzinmotorral-gazdagodnak-a-volkswagenek-passat-tiguan-tayron","timestamp":"2025. február. 13. 07:21","title":"265 lóerős benzinmotorral gazdagodnak a Volkswagenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63059330-fd7d-4e81-a4b4-5807f949d9ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel és a végzetes éjszaka égboltjával? És meghal-e Rose a Titanic végén? Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet minden idők talán legromantikusabb filmjéről.","shortLead":"Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel...","id":"20250214_titanic-erdekessegek-mergezes-serulesek-leonardo-dicaprio-kate-winslet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63059330-fd7d-4e81-a4b4-5807f949d9ce.jpg","index":0,"item":"3548f047-6baf-4f2e-8b85-820c72032bd1","keywords":null,"link":"/elet/20250214_titanic-erdekessegek-mergezes-serulesek-leonardo-dicaprio-kate-winslet","timestamp":"2025. február. 14. 05:01","title":"Mérgezés, sérülések és kiállhatatlan rendező keserítette meg a Titanic forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","shortLead":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","id":"20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1.jpg","index":0,"item":"feb98366-153a-4aa1-a383-0f88de526560","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","timestamp":"2025. február. 12. 19:11","title":"Több mint száz horgász rekedt egy jégtáblán Oroszország távol-keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","shortLead":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","id":"20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578.jpg","index":0,"item":"2ae20bf8-2a47-4605-b708-9eefad077512","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","timestamp":"2025. február. 12. 17:29","title":"Orbán Viktor elutazott az első Tucker Carlson Csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában szigorítana a lakáshitelek árjellegű feltételein, azaz drágítaná a lakáscélú kölcsönöket. De nem eszik ilyen forrón a kását, mennyire lehet reális egy komolyabb kamatemelés?","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában...","id":"20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"e5e7a95e-7f62-4b26-a064-a30f3dc4ad1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 14. 05:38","title":"Egyre több jel utal erre, de tényleg drágulni fognak a lakáshitelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt ukrán elnöknek és több másik milliárdosnak is befagyasztják a vagyonát.","shortLead":"A volt ukrán elnöknek és több másik milliárdosnak is befagyasztják a vagyonát.","id":"20250213_szankcio-porosenko-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271.jpg","index":0,"item":"22365877-f014-465a-b1ea-4eab8d14b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_szankcio-porosenko-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 15:50","title":"Szankciókkal sújtják Porosenkót és több ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","shortLead":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","id":"20250213_erdi-diler-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef.jpg","index":0,"item":"b030e030-3f74-4394-b0d3-7c14a142f7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_erdi-diler-elfogas","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Tízévesen kezdett füvet árulni az érdi díler, nagykorú lett, mire elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840bfd2-2ed0-46c6-8daa-15bafa71bfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január végén derült ki, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást a rendőrség.","shortLead":"Január végén derült ki, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást a rendőrség.","id":"20250213_Lefoglaltak-a-volt-nagykorosi-polgarmester-gyanusan-olcson-eladott-szolgalati-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c840bfd2-2ed0-46c6-8daa-15bafa71bfc2.jpg","index":0,"item":"56430eca-6703-42bc-a76d-1b4569e175ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Lefoglaltak-a-volt-nagykorosi-polgarmester-gyanusan-olcson-eladott-szolgalati-autojat","timestamp":"2025. február. 13. 15:15","title":"Lefoglalták a volt nagykőrösi polgármester gyanúsan olcsón eladott szolgálati autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]