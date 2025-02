Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","shortLead":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","id":"20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7.jpg","index":0,"item":"ba72f417-cdf0-4eb2-9804-d21655ae324e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","timestamp":"2025. február. 18. 09:32","title":"Tucatnyi illegális gyorsulási versenyre csaptak le a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség a művelethez.","shortLead":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség...","id":"20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f.jpg","index":0,"item":"b81a79c3-fa28-48c6-ac55-d51b68d047b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","timestamp":"2025. február. 18. 11:03","title":"24 év után jött újdonság a Nokia 3310-hez: USB-C csatlakozóval is tölthető (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2274d087-4432-42a8-8644-e37f408ab2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők arról tájékoztattak, nem férne be a fotósunk a helyszínre.","shortLead":"A szervezők arról tájékoztattak, nem férne be a fotósunk a helyszínre.","id":"20250218_Nem-engedik-be-a-HVG-t-Orban-evertekelojere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2274d087-4432-42a8-8644-e37f408ab2f8.jpg","index":0,"item":"d45f0f7d-aa94-4aa6-b1cc-cf5c01baef52","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Nem-engedik-be-a-HVG-t-Orban-evertekelojere","timestamp":"2025. február. 18. 12:54","title":"„Regisztrációját sajnos nem tudjuk elfogadni” – nem engedik be a HVG-t Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","shortLead":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","id":"20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b.jpg","index":0,"item":"a18288f6-eb5c-4321-9be7-f80fdbd79f31","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","timestamp":"2025. február. 20. 06:56","title":"Pompejit fosztogató sírrablók kerültek csendőrkézre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702da4c5-7b11-4c87-b668-52e4e70175db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 69 éves punk rock legenda a Budapest Parkban lép fel július 8-án. ","shortLead":"A most 69 éves punk rock legenda a Budapest Parkban lép fel július 8-án. ","id":"20250218_billy-idol-budapest-park-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/702da4c5-7b11-4c87-b668-52e4e70175db.jpg","index":0,"item":"fc904c26-3e43-4723-aa08-d38a03aed2b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_billy-idol-budapest-park-koncert","timestamp":"2025. február. 18. 11:17","title":"Budapestre jön Billy Idol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be a magma, ahol még nem volt vulkánkitörés, a Nápolyi-öbölben a „szokásos” földmozgás rázta meg a helyieket és Messinánál sem szokatlan jelenség, ha megmozdul a föld. Az Etna pedig egy aktív tűzhányó, ami ismét kitört.","shortLead":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be...","id":"20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e.jpg","index":0,"item":"bc642160-897a-49ea-8f02-c6d8c9a11833","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","timestamp":"2025. február. 18. 10:34","title":"Földközi-tengeri földrengések: Szantorininél nyugalomra, vulkánkitörésre és nagyobb kataklizmára is van esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","shortLead":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","id":"20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff.jpg","index":0,"item":"60fbe9e5-4edb-46f8-8799-e88ae41f656f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","timestamp":"2025. február. 18. 15:16","title":"A Mol kazah olajat vesz a Barátság-vezetéken keresztül, ami segíthet névleg csökkenteni az orosz függőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és ezeket már nem támogatja a Windows 11 legújabb kiadása. A dolog azonban egy félreértésen alapul. ","shortLead":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és...","id":"20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"978322d7-96d9-4270-b05c-7e08ca7db6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","timestamp":"2025. február. 18. 13:03","title":"Szárnyra kapott a hír, hogy durván szigorítanak a Windowson – mi az igazság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]