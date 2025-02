Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukrajnai béketárgyalások európai és amerikai szálaival, a közelgő német választásokkal, a NATO jövőjével foglalkozik a világsajtó. Válogatásunk.","shortLead":"Az ukrajnai béketárgyalások európai és amerikai szálaival, a közelgő német választásokkal, a NATO jövőjével foglalkozik...","id":"20250220_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f0248ecc-b519-4475-bae5-0904847b6751","keywords":null,"link":"/360/20250220_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 20. 11:06","title":"Der Standard: Miközben Nagy Márton a Temut szidja, Magyarország az olcsó kínai áruk hídfőállása az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5195a01-4bc8-468f-9975-9e025c0682ce","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Késeket és az Iszlám Állam propagandaanyagait találták meg annál a fiúnál, aki a gyanú szerint a Westbahnhofon készült merényletre.","shortLead":"Késeket és az Iszlám Állam propagandaanyagait találták meg annál a fiúnál, aki a gyanú szerint a Westbahnhofon készült...","id":"20250219_14-eves-fiu-terrorcselekmeny-becs-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5195a01-4bc8-468f-9975-9e025c0682ce.jpg","index":0,"item":"479c02f9-b608-4c5c-8573-e09cdf6a4c98","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_14-eves-fiu-terrorcselekmeny-becs-palyaudvar","timestamp":"2025. február. 19. 16:29","title":"Egy 14 éves fiú tervezett terrorcselekményt Bécs egyik pályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc26b1e-4418-45fd-9abc-f97ea48be661","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Delta Air Lines szerint a 30 ezer dollár egy gyorssegély, amit majd levonnak a későbbi követelésekből.","shortLead":"A Delta Air Lines szerint a 30 ezer dollár egy gyorssegély, amit majd levonnak a későbbi követelésekből.","id":"20250220_30-ezer-dollar-delta-air-lines-toronto-repulogep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dc26b1e-4418-45fd-9abc-f97ea48be661.jpg","index":0,"item":"a1d476c6-87c1-4dec-854d-50fce78375e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_30-ezer-dollar-delta-air-lines-toronto-repulogep-baleset","timestamp":"2025. február. 20. 16:35","title":"30 ezer dollárt ajánlott fel a fejre állt repülőgép utasainak a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4694ed5-4b98-4930-8ede-4d1e9439cf61","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A férfi korábban már az utcán is megkörnyékezte a sportolót.","shortLead":"A férfi korábban már az utcán is megkörnyékezte a sportolót.","id":"20250219_emma-raducanu-dubaji-zaklato-tenisz-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4694ed5-4b98-4930-8ede-4d1e9439cf61.jpg","index":0,"item":"0ba46d40-8eee-49b7-baa8-51bf67fffbb6","keywords":null,"link":"/sport/20250219_emma-raducanu-dubaji-zaklato-tenisz-meccs","timestamp":"2025. február. 19. 20:14","title":"Sírva ment le a pályáról Emma Raducanu, miután egy dubaji zaklató ott ült a lelátón a meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ecbe6-7a8d-4c95-a250-0602cbb17834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus a Régiók Európai Bizottságának elnöke lett.","shortLead":"Az MSZP-s politikus a Régiók Európai Bizottságának elnöke lett.","id":"20250220_tutto-kata-regiok-europai-bizottsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c26ecbe6-7a8d-4c95-a250-0602cbb17834.jpg","index":0,"item":"676177eb-74cb-4386-8519-ab62e385392a","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tutto-kata-regiok-europai-bizottsaga","timestamp":"2025. február. 20. 10:50","title":"Uniós intézmény élére került Tüttő Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","shortLead":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","id":"20250220_ferenc-papa-javulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"cd81c02e-20e1-4812-88c7-826f30e33464","keywords":null,"link":"/elet/20250220_ferenc-papa-javulas","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"Ferenc pápa állapota enyhe javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]