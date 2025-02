Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan mutató, amelynek egyértelműen pozitív volna a trendje, és a kormány nem azt a problémát kezelné, amely a cégek számára az igazán rossz – írja a Kopint-Tárki.","shortLead":"Nincs olyan mutató, amelynek egyértelműen pozitív volna a trendje, és a kormány nem azt a problémát kezelné, amely...","id":"20250219_Kopint-Tarki-magyar-ipar-cegei-kormany-gazdasagpolitikai-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"d161760f-d457-4bf2-8ddb-3f0caa19f062","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Kopint-Tarki-magyar-ipar-cegei-kormany-gazdasagpolitikai-strategia","timestamp":"2025. február. 19. 13:49","title":"Kopint-Tárki: Láthatóan nem értékelik a magyar ipar cégei a kormány gazdaságpolitikai stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Minél kisebb egy cég, annál pesszimistábban látják a vezetői 2025-öt.","shortLead":"Minél kisebb egy cég, annál pesszimistábban látják a vezetői 2025-öt.","id":"20250219_cegvezetok-felmeres-fizetes-inflacio-kilatasok-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5bb4b7ad-5109-4654-978f-dc49c6f67da1","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_cegvezetok-felmeres-fizetes-inflacio-kilatasok-2025","timestamp":"2025. február. 19. 13:18","title":"Félnek a magyar cégvezetők a nagy inflációtól, úgyhogy a saját fizetésüket jól megemelik, a dolgozókét alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Návai az egyik első interjúját Andy Vajnával készítette, majd könyvet is írt róla.","shortLead":"Návai az egyik első interjúját Andy Vajnával készítette, majd könyvet is írt róla.","id":"20250218_vajna-timea-navai-aniko-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac.jpg","index":0,"item":"fb407bd8-1179-4afa-9125-8c838f5c2abe","keywords":null,"link":"/elet/20250218_vajna-timea-navai-aniko-bucsu","timestamp":"2025. február. 18. 10:15","title":"„Isten nyugosztaljon, te csodanő” – Vajna Tímea is búcsúzik Návai Anikótól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","shortLead":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","id":"20250218_lidl-kutyaviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab.jpg","index":0,"item":"3c0ca708-da2f-402d-addf-1b07baf97046","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_lidl-kutyaviz","timestamp":"2025. február. 18. 17:14","title":"Ez a hét is eljött: akciós a Lidlben a kutyavíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg – diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öböl menti országokban dőlhetnek el.","shortLead":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg...","id":"20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f.jpg","index":0,"item":"77f68bd3-7b88-4c2c-8fb6-96bac18a6994","keywords":null,"link":"/360/20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","timestamp":"2025. február. 18. 10:10","title":"Orbán kivívta a nemzetközi rivaldafényt, de mennyi pénzt hoz haza az arab világból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","shortLead":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","id":"20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"1fa371e4-40c5-460d-bb2a-2c090e5c777d","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 20. 09:17","title":"Átadta négy izraeli túsz holttestét a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","shortLead":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","id":"20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0.jpg","index":0,"item":"c3de56be-53ab-4eb9-adbb-e0c298afcc5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","timestamp":"2025. február. 18. 21:14","title":"További fél évig nem kell műsorszolgáltatási díjat fizetniük a rádióknak és televízióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]