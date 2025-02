Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést szenvedett el, az akkukat is magában foglaló villamos gépek exportja ötödével zuhant.","shortLead":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést...","id":"20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"fb197319-5cf0-4e61-b610-7c7475709a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","timestamp":"2025. február. 26. 08:53","title":"Csúnyán visszaesett a magyar autóexport decemberben, az akkuexport még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről, a Rokonszenvedésről kérdeztünk. Eisenberg írója, rendezője és főszereplője a több Oscarra jelölt filmnek, amelyben két amerikai unokatestvér indul holokauszttúrára Lengyelországban. Musk félelemkeltő kijelentéséről, Szabó István napfényes klasszikusáról, egy gyermekkori traumáról és a Saul fiáról is beszélgettünk.","shortLead":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről...","id":"20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd.jpg","index":0,"item":"0e7863cd-a31e-4e8d-a00f-14398050db47","keywords":null,"link":"/360/20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","timestamp":"2025. február. 26. 19:30","title":"Jesse Eisenberg a HVG-nek: Imádom a Saul fiát, ez minden idők legjobb holokausztfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222b6bd0-e51e-406b-a9a4-05ae8ad7482c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban.","id":"20250226_34-tonnat-nyom-a-merlegen-az-uj-amerikai-hibrid-ram-ramcharger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222b6bd0-e51e-406b-a9a4-05ae8ad7482c.jpg","index":0,"item":"59671b9c-6073-4e63-9342-05563a0cea6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_34-tonnat-nyom-a-merlegen-az-uj-amerikai-hibrid-ram-ramcharger","timestamp":"2025. február. 26. 06:41","title":"3,4 tonnát nyom a mérlegen az új amerikai hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3cfbd7-7247-4c86-bbe9-f54191ff489d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jelena Milutinović Ziljkić az ügyészség sajtóosztályához irányította az út részleteiről érdeklődő újságírót.","shortLead":"Jelena Milutinović Ziljkić az ügyészség sajtóosztályához irányította az út részleteiről érdeklődő újságírót.","id":"20250226_usaid-szerb-ugyesz-tanulmanyut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e3cfbd7-7247-4c86-bbe9-f54191ff489d.jpg","index":0,"item":"7cd81d4e-1e5c-4339-b86a-181ac5c7662c","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_usaid-szerb-ugyesz-tanulmanyut","timestamp":"2025. február. 26. 19:29","title":"A civilek USAID-támogatását vizsgáló szerb ügyész maga is amerikai pénzből ment tanulmányútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39c499-1557-4922-8fd0-1eacf9f6b03c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány az oktatási rendszeren kívül alakítaná át az oktatást, ehhez Orbán Viktor visszahívta Palkovics Lászlót, méghozzá egy kormányzati kulcspozícióba. A magyar kormány beszűkült gondolkozásában maradt a 17. században kitalált gyáripar, a cél pedig az, hogy az iskolából kikerülő fiatalok a miniszterelnök világgazdasági vízióját valósítsák meg.","shortLead":"A kormány az oktatási rendszeren kívül alakítaná át az oktatást, ehhez Orbán Viktor visszahívta Palkovics Lászlót...","id":"20250226_hvg-Ipari-robotkar-Palkovics-Laszlo-feladata-oktatas-ai-orban-kormanyatalakitas-trump-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b39c499-1557-4922-8fd0-1eacf9f6b03c.jpg","index":0,"item":"ff18a37a-0a1f-4570-a52f-31291fb274af","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-Ipari-robotkar-Palkovics-Laszlo-feladata-oktatas-ai-orban-kormanyatalakitas-trump-europa","timestamp":"2025. február. 26. 10:25","title":"Fogaskerekeket nevelünk a jövőnek – Palkovics kinevezése azt jelenti, folytatják a garantált leszakadás gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","shortLead":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","id":"20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"b811deb5-e6ea-4c2a-a4f1-d49e1101a161","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","timestamp":"2025. február. 26. 14:13","title":"Magyar Péter szerint újabb határt lépett át a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","shortLead":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","id":"20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8.jpg","index":0,"item":"aa4a7a48-0e1c-401c-8d01-ec1e48b71dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"A hirado.hu már 600-szor tett közzé olyan orosz hadijelentéseket, amit még az orosz elemzők sem vesznek komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamaszgyerek. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő...","id":"20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"2722e85f-e69c-49b4-9779-d075871e556b","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","timestamp":"2025. február. 27. 10:21","title":"Deutsch Tamás rosszindulatú kreténségben minden várakozást felülmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]