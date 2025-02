Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26bc22d1-1d4f-4a2e-8d5d-e0b29203d352","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely minisztériumának a szervezetéhez tartozik ezentúl.","shortLead":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely minisztériumának a szervezetéhez tartozik ezentúl.","id":"20250228_orban-balazs-athelyezes-rogan-gulyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26bc22d1-1d4f-4a2e-8d5d-e0b29203d352.jpg","index":0,"item":"ea61e41e-83c4-4a6c-a575-304aaa6de5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-balazs-athelyezes-rogan-gulyas","timestamp":"2025. február. 28. 09:36","title":"Orbán Balázst áthelyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9625be-8c91-46e6-be63-369154891abb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern sportos olasz márkája nehéz időket él át mostanság.","shortLead":"A Stellantis konszern sportos olasz márkája nehéz időket él át mostanság.","id":"20250227_beszakadtak-a-maserati-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9625be-8c91-46e6-be63-369154891abb.jpg","index":0,"item":"c1fedfd5-957b-425f-8b3e-402d8a498077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_beszakadtak-a-maserati-eladasok","timestamp":"2025. február. 27. 07:59","title":"Beszakadtak a Maserati-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","id":"20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"18be7dcf-3b10-413e-9626-35994edf129a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","timestamp":"2025. február. 27. 07:35","title":"Szijjártó az EU-t gyalázza Trump 25 százalékos vámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a0462c-02aa-4bef-b55d-24c9b118bc8f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"„A sportoló definíciója, nagyszerű, a csodálatos magyar” – nem fogta vissza magát a nemzetközi média.","shortLead":"„A sportoló definíciója, nagyszerű, a csodálatos magyar” – nem fogta vissza magát a nemzetközi média.","id":"20250226_Szoboszlai-Dominik-gol-liverpool-newcastle-premier-league-legjobb-legertekesebb-jatekos-nemzetkozi-sajto-ertekeles-osztalyzatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a0462c-02aa-4bef-b55d-24c9b118bc8f.jpg","index":0,"item":"066d6e25-c957-46f7-a54e-d4d957e94db3","keywords":null,"link":"/sport/20250226_Szoboszlai-Dominik-gol-liverpool-newcastle-premier-league-legjobb-legertekesebb-jatekos-nemzetkozi-sajto-ertekeles-osztalyzatok-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 00:05","title":"„Vasárnapi hőstette után újból meghatározó volt” – az egekbe magasztalja a rangadó legjobbjának választott Szoboszlai Dominiket a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3cfbd7-7247-4c86-bbe9-f54191ff489d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jelena Milutinović Ziljkić az ügyészség sajtóosztályához irányította az út részleteiről érdeklődő újságírót.","shortLead":"Jelena Milutinović Ziljkić az ügyészség sajtóosztályához irányította az út részleteiről érdeklődő újságírót.","id":"20250226_usaid-szerb-ugyesz-tanulmanyut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e3cfbd7-7247-4c86-bbe9-f54191ff489d.jpg","index":0,"item":"7cd81d4e-1e5c-4339-b86a-181ac5c7662c","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_usaid-szerb-ugyesz-tanulmanyut","timestamp":"2025. február. 26. 19:29","title":"A civilek USAID-támogatását vizsgáló szerb ügyész maga is amerikai pénzből ment tanulmányútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hiába beszélt a miniszterelnök szuperlatívuszokban az anyák kormányzati támogatásának mértékéről. A döntés hosszú távon így is káros és igazságtalan.","shortLead":"Hiába beszélt a miniszterelnök szuperlatívuszokban az anyák kormányzati támogatásának mértékéről. A döntés hosszú távon...","id":"20250227_hvg-osztogatas-valasztas-nyugdijas-afavisszaterites-adokedvezmeny-szja-evindito-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"0b80db18-293b-4abe-a3cc-dc5eb04bc34c","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-osztogatas-valasztas-nyugdijas-afavisszaterites-adokedvezmeny-szja-evindito-osztogatas","timestamp":"2025. február. 27. 12:32","title":"Orbán osztogatása: feleslegesen bonyolult, szociálisan érzéketlen, és jaj nekünk, ha jön egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","shortLead":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","id":"20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"2c2beded-7125-4ef2-a0b2-d95970de6d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","timestamp":"2025. február. 27. 12:22","title":"Fénymásolt címkével verték át a palackvisszaváltó automatákat, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók, a tengerészek, a mozdonyvezetők, az orvosok, az ügyvédek és a tanárok is. Egy felmérés szerint a görögök 82 százaléka a vonatszerencsétlenséget tartja „az egyik” vagy „a legfontosabb” kérdésnek az országban. ","shortLead":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók...","id":"20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33.jpg","index":0,"item":"8aeeac77-f768-418d-bc94-8accae229a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","timestamp":"2025. február. 28. 14:38","title":"Minden leállt Görögországban a két évvel ezelőtti vasúti szerencsétlenség évfordulóján, százezrek vonultak az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]