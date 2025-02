Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében, a „médiaőrületet” hibáztatva.","shortLead":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében...","id":"20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"a25d497b-9b19-47f9-b1bc-3b7ad9b79537","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. február. 26. 13:58","title":"A kisgyereket felrúgó karateedző védője szerint „semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","shortLead":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","id":"20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"40c9ad16-ed1b-4cd6-b4d0-f2e129eba4e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","timestamp":"2025. február. 26. 12:43","title":"Elindul a Hankook gyárbővítése Rácalmáson, 450 új munkahely jön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","shortLead":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","id":"20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"5db88316-3b7e-49d1-af35-c6b5cf9d8ae4","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","timestamp":"2025. február. 27. 12:58","title":"Ezerötszáz milliárd forint egymillió nőért – hogy jön ki a kormányzati matek a családtámogatásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9c09f3-7d06-426d-be77-ff6a572ea8ca","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem zárható ki, hogy beavatkozás nélkül továbbterjedne a gárdonyi olajszennyezés, ezért a föld alatt kell megállítani – mondta el a Mol logisztikai vezetője.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy beavatkozás nélkül továbbterjedne a gárdonyi olajszennyezés, ezért a föld alatt kell megállítani –...","id":"20250227_Fold-alatti-fal-Mol-Gardony-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca9c09f3-7d06-426d-be77-ff6a572ea8ca.jpg","index":0,"item":"0647ef9b-bb4e-4a4b-a557-699c252bbe83","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_Fold-alatti-fal-Mol-Gardony-olajszivargas","timestamp":"2025. február. 27. 10:25","title":"Föld alatti falat építene a Mol Gárdonyban, hogy megállítsa az olajszivárgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf35378-259e-4752-8488-3d4341b357cf","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Világhírű kortársai nem bírnak leállni, ő időben lelépett Hollywoodból. 