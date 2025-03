Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","shortLead":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","id":"20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339.jpg","index":0,"item":"f784c555-4ee0-46b6-aaf3-c5267c8e41c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Nőnap NAV módra: fokozott figyelemre számíthatnak a virág- és ajándékárusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7852dd-a89b-457a-8e3b-ebc348658221","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Barcelonában tartották meg a legdurvább Porsche Taycant is simán verő Xiaomi SU7 Ultra európai premierjét – ott voltunk, mutatjuk mit láttunk.","shortLead":"Barcelonában tartották meg a legdurvább Porsche Taycant is simán verő Xiaomi SU7 Ultra európai premierjét – ott...","id":"20250303_europaban-az-1548-loeros-csucs-Xiaomi-SU7-Ultra-teszt-velemeny-mwc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c7852dd-a89b-457a-8e3b-ebc348658221.jpg","index":0,"item":"76bd37de-b9e8-4f28-b169-7ddca22c9170","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_europaban-az-1548-loeros-csucs-Xiaomi-SU7-Ultra-teszt-velemeny-mwc","timestamp":"2025. március. 03. 09:49","title":"Európában az 1548 lóerős csúcs Xiaomi: Ultra mobillal fotóztuk körbe az Ultra autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","shortLead":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","id":"20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a.jpg","index":0,"item":"b2e4505a-d472-48b0-9244-7ae48ea58844","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","timestamp":"2025. március. 03. 10:15","title":"Ötven éve halt meg Németh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","shortLead":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","id":"20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45.jpg","index":0,"item":"f120d712-de24-4c97-9a5b-2cd377a0a304","keywords":null,"link":"/elet/20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","timestamp":"2025. március. 03. 08:47","title":"A volt sportminiszter feleségül vette a nőt, aki megmentette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trumpnak azzal volt baja, hogy Zelenszkij szerint a háború vége még nagyon messze van.","shortLead":"Trumpnak azzal volt baja, hogy Zelenszkij szerint a háború vége még nagyon messze van.","id":"20250303_trump-zelenszkij-nyilatkozat-biralat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49.jpg","index":0,"item":"43cac1b0-9b41-4b75-b8ac-abffbc9ae97a","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_trump-zelenszkij-nyilatkozat-biralat","timestamp":"2025. március. 03. 21:22","title":"Donald Trump: Zelenszkij a legrosszabb nyilatkozatot tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi rekordot.","shortLead":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi...","id":"20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba.jpg","index":0,"item":"7d63d6c0-500f-4137-87b1-1ebd7f93e462","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Mitől szállt el ennyire az étolaj ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","shortLead":"A szörfösök legnagyobb rémálmát vették videóra.","id":"20250303_tigriscapa-capatamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8072bc40-5d0b-4462-8215-a37a680eb987.jpg","index":0,"item":"9e36be30-ad0c-469f-9b50-0eba43e92ba0","keywords":null,"link":"/elet/20250303_tigriscapa-capatamadas-video","timestamp":"2025. március. 03. 12:45","title":"Videó: ezt látja, akit megtámad és lenyel egy tigriscápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple küzd a mesterséges intelligenciája fejlesztésével és kiadásával.","shortLead":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple...","id":"20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"2d9f70b8-2036-4e4b-9c27-c4c9a9c8a7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 03. 11:03","title":"Komoly problémák vannak az Apple-nél, egyes MI-funkciókra lehet, hogy még éveket kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]