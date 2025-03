Régi hiányosságát pótolta az Anthropic mesterségesintelligencia-chatbotja, a Claude: az eszköz immáron a weben is tud keresni, hasonlóan a legtöbb versenytársához.

A cég első körben az amerikai felhasználóknál kezdi tesztelni a keresési lehetőséget, ráadásul csak az előfizetőknél – de később az ingyenes felhasználóknak is elérhetővé teszik. A webes keresést a profilbeállítások között lehet aktiválni, onnantól a Claude automatikusan keres, ha az úgy ítéli meg, erre szükség lehet.

Jelen pillanatban csak a legújabb Claude 3.7 Sonnet nyelvi modellel működik a keresés – írja a cég közlése nyomán a TechCrunch. A portál szerzője tett is egy próbát az újdonsággal, és úgy tapasztalta, nem mindig aktiválódik, amikor aktuális eseményekre kérdez rá. Ez valószínűleg csak kezdeti hiba, amit később javít a cég – de ha mégis működött a keresés, akkor rendben működött, és a forrásokat is minden esetben lehivatkozta.

A weben tud már keresni valós időben a ChatGPT, a Google Gemini, a Perplexity és elméletileg a DeepSeek is. Utóbbi azonban az elmúlt időszakban küszködik ezzel, tapasztalataink szerint hetek óta csak egy hibát dob, hogy a keresés most nem elérhető. Erről a Redditen is találtunk beszámolókat.

