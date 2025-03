Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai Tiborcz-szállodában akarnánk megszállni.","shortLead":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai...","id":"20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55.jpg","index":0,"item":"8708ef9c-9c02-4a32-8abc-5462858a0674","keywords":null,"link":"/elet/20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","timestamp":"2025. március. 19. 09:00","title":"Megnéztük, mennyibe fájna egy igazi Fehér Lótusz-rajongó thaiföldi álomutazása a tavaszi szünetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki régióban, csak jelentős területvesztésről.","shortLead":"Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki...","id":"20250320_CIA-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-kurszk-bekerites-titkosszolgalat-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"d61935b3-5af3-4765-bff0-bb57f8b03dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_CIA-Oroszorszag-Ukrajna-haboru-kurszk-bekerites-titkosszolgalat-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 20. 14:56","title":"CIA: Nem kerítették be az ukrán csapatokat Kurszknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","shortLead":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","id":"20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a.jpg","index":0,"item":"096f8ac7-747c-4286-b91f-1793e00066a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","timestamp":"2025. március. 20. 16:56","title":"Mire ment el 115 millió dollár? Így fest Leonardo DiCaprio és P.T. Anderson közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","shortLead":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","id":"20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"e38a31be-7c05-4468-8ab7-e58bbdce0238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","timestamp":"2025. március. 19. 13:18","title":"Megkönnyíti a kormány az anyáknak, hogy hamarabb visszamenjenek dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4b1fc3-4659-4626-9fd0-fa13fa1059e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mai árfolyamon több mint 10 milliárd forintot fizetnek ki, még akkor is, ha szerintük amúgy minden rendben van a cégnél.","shortLead":"Mai árfolyamon több mint 10 milliárd forintot fizetnek ki, még akkor is, ha szerintük amúgy minden rendben van a cégnél.","id":"20250319_google-buntetes-feher-azsiai-fizetes-eloremenetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a4b1fc3-4659-4626-9fd0-fa13fa1059e3.jpg","index":0,"item":"301bdd0d-a18d-4ab6-81c5-24a482ffab73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_google-buntetes-feher-azsiai-fizetes-eloremenetel","timestamp":"2025. március. 19. 11:40","title":"Brutális büntetést fizet a Google, mert előnyben részesítette a fehér és ázsiai dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab93734-b458-441a-9c0d-e1f758334e5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint a kettős gravitációs lencsék rendkívül ritkák, ám a jövőben az Euclid űrszonda biztosan talál majd még belőlük. A segítségükkel az univerzum tágulásáról is pontosabb képet kaphatnak a kutatók.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint a kettős gravitációs lencsék rendkívül ritkák, ám a jövőben az Euclid űrszonda...","id":"20250320_europai-urugynokseg-euclid-urszonda-gravitacios-lencse-einstein-gyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab93734-b458-441a-9c0d-e1f758334e5c.jpg","index":0,"item":"e1d67191-35ec-497b-83b5-8997c7db475d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_europai-urugynokseg-euclid-urszonda-gravitacios-lencse-einstein-gyuru","timestamp":"2025. március. 20. 15:03","title":"Dupla gravitációs lencsét talált az európai űrszonda, segíthet megérteni a világegyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]