Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok között az Újvilág felosztásáról 1494-ben kötött tordesillasi szerződés szolgált útmutatóként arra, hogy az érdekérvényesítés háború nélkül is kivitelezhető.","shortLead":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok...","id":"20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc.jpg","index":0,"item":"a8e7a119-cca7-47c4-822b-35dc9e3fd908","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","timestamp":"2025. március. 23. 10:30","title":"Zajlik a világ újrafelosztása, a szerződésre a pecsétet Donald Trump teheti rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz a világlapok fókuszában. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz...","id":"20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f1633551-2e51-4df1-8eab-aabf1dabafd7","keywords":null,"link":"/360/20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","timestamp":"2025. március. 23. 11:02","title":"Tekintélyelvű, mohó és soviniszta: ilyen Trump imperialista politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae3065-e8db-4ba9-b403-b8335349a69a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kisebb gondja is nagyobb a magyar kormánynak annál, mint hogy a közoktatás színvonalának emelésével foglalkozzon. Pedig pont ez lenne a valódi szuverenista hozzáállás.","shortLead":"Kisebb gondja is nagyobb a magyar kormánynak annál, mint hogy a közoktatás színvonalának emelésével foglalkozzon. Pedig...","id":"20250324_hvg-oktatas-korai-iskolaelhagyok-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4ae3065-e8db-4ba9-b403-b8335349a69a.jpg","index":0,"item":"42b8c86a-9ed8-4023-834d-dc04503bf3d0","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-oktatas-korai-iskolaelhagyok-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 24. 14:00","title":"Kompetenciamérésen a kormány: uniós összevetésben nagyon csúnyák a magyar oktatás színvonalát jelző mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaac026c-284f-4797-b325-7b33b96214c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A part közelében, de már a tengerben álló szélturbinákat ezentúl feketére fogják festeni a britek, hogy csökkentsék a madarak körében okozott pusztítást.","shortLead":"A part közelében, de már a tengerben álló szélturbinákat ezentúl feketére fogják festeni a britek, hogy csökkentsék...","id":"20250323_hvg-fekete-szelturbina-madarak-vedelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaac026c-284f-4797-b325-7b33b96214c9.jpg","index":0,"item":"c302b2b4-51c9-44aa-9aa6-c069c376a930","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-fekete-szelturbina-madarak-vedelme","timestamp":"2025. március. 23. 16:15","title":"Van, ahol feketére fogják festeni a szélturbinákat, és nagyon jó okuk van erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9687ae-f64f-4ce1-afc4-9530f0eaf399","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több török nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, miközben Ekrem Imamoglut öt órán át hallgatták ki a bíróságon.","shortLead":"Szombaton több török nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, miközben Ekrem Imamoglut öt órán át...","id":"20250323_torokorszag-tuntetesek-isztambuli-polgarmester-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9687ae-f64f-4ce1-afc4-9530f0eaf399.jpg","index":0,"item":"caad90ea-e9a6-4369-8429-f0c84482cce5","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_torokorszag-tuntetesek-isztambuli-polgarmester-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 23. 08:52","title":"Elrendelték az isztambuli polgármester előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d53749-c957-4c32-9452-7432c26959cb","c_author":"Kováts Eszter","category":"360","description":"A nemek teremtés szerinti sorrendjére való hivatkozás az alkotmányban provokáció és válasz a nemzetközi progresszív törekvésekre. Vélemény.","shortLead":"A nemek teremtés szerinti sorrendjére való hivatkozás az alkotmányban provokáció és válasz a nemzetközi progresszív...","id":"20250323_kovats-eszter-A-nemek-alkotmanyos-helyreallitasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d53749-c957-4c32-9452-7432c26959cb.jpg","index":0,"item":"de1645a0-426f-4959-b8cf-244b4c461199","keywords":null,"link":"/360/20250323_kovats-eszter-A-nemek-alkotmanyos-helyreallitasarol","timestamp":"2025. március. 23. 10:50","title":"Kováts Eszter: A nemek alkotmányos helyreállításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be füstgyertyákat a Parlamentbe.","shortLead":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be...","id":"20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"58728c00-797d-4acb-9c6d-abfa162ac9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","timestamp":"2025. március. 23. 15:47","title":"Megnyirbálná a mentelmi jogot a Fidesz új szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös adok-kapokba – véli az amerikai pénzügyi lap.","shortLead":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös...","id":"20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"77ef0170-3d97-4b4b-a653-13ebad04b987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Bloomberg: Európának nem szabad beleállnia a közelgő vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]