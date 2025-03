Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Vigyáztak a Pallas Athéné Alapítvány pénzének a forgatói arra, hogy papíron hízzon a vagyon. De mindig megtalálták a módját, hogyan hozzák helyzetbe az MNB elnökének kedvezményezettjeit.","shortLead":"Vigyáztak a Pallas Athéné Alapítvány pénzének a forgatói arra, hogy papíron hízzon a vagyon. De mindig megtalálták...","id":"20250326_hvg-mnb-pallas-athene-alapitvany-optima-quartz-matolcsy-gyorgy-adam-szaraz-istvan-varga-mihaly-hegedus-istvan-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"401a1db5-59af-4a2e-8f7d-627438a22699","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-mnb-pallas-athene-alapitvany-optima-quartz-matolcsy-gyorgy-adam-szaraz-istvan-varga-mihaly-hegedus-istvan-asz","timestamp":"2025. március. 26. 13:30","title":"„Nem voltak hülyék” – a látszatra ügyelve forgatta az MNB-alapítványok százmilliárdjait a Matolcsy-csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniós tagállamok azon törik a fejüket, miként előzhetnék meg, hogy a magyar miniszterelnök megvétózza a Moszkva-ellenes megtorló intézkedések meghosszabbítását, így mindenekelőtt azt, hogy a közösség felhasználjon 200 milliárd eurónyi orosz állami követelést – számol be a szándékokról a francia lap brüsszeli tudósítója.","shortLead":"Az uniós tagállamok azon törik a fejüket, miként előzhetnék meg, hogy a magyar miniszterelnök megvétózza...","id":"20250325_Le-Monde-EU-oroszorszag-szankciok-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"b633a0fb-3a1c-4a25-bf9b-2afcd0533bc2","keywords":null,"link":"/360/20250325_Le-Monde-EU-oroszorszag-szankciok-Orban","timestamp":"2025. március. 25. 16:12","title":"Le Monde-elemzés: Keresi a fogást Orbánon az EU, hogy fenntarthassa az Oroszország elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely a büntetés hosszának csökkentését célozta meg.","shortLead":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely...","id":"20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da.jpg","index":0,"item":"e1bedb2f-2e73-41b7-8f72-969199e314f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","timestamp":"2025. március. 27. 07:54","title":"15 évvel előbb szabadulhat a móri mészáros társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fd8604-e60c-45a5-85a2-448922277393","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Márciusban már kisebb lesz az infláció, mint a februári 5,6 százalékos csúcs, de csak lassan mérséklődik, 2026 elején csökkenhet 4 százalékra, 2026 végén közelítheti meg a 3 százalékot. A jegybank monetáris politikája az elnökváltással szinte egy jottányit sem változott.","shortLead":"Márciusban már kisebb lesz az infláció, mint a februári 5,6 százalékos csúcs, de csak lassan mérséklődik, 2026 elején...","id":"20250325_A-jegybank-nagyobb-inflaciot-kisebb-novekedest-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fd8604-e60c-45a5-85a2-448922277393.jpg","index":0,"item":"c190f94b-51f6-42e9-b5ff-e35ade81e528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_A-jegybank-nagyobb-inflaciot-kisebb-novekedest-var","timestamp":"2025. március. 25. 16:44","title":"A jegybank nagyobb inflációt, kisebb növekedést vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89028acf-05cd-4b19-a257-7887038293d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint egy speciális gázt kell keresni az exobolygók légkörében, aminek megléte a mikroorganizmusok jelenlétére utalhat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint egy speciális gázt kell keresni az exobolygók légkörében, aminek megléte a mikroorganizmusok...","id":"20250325_foldon-kivuli-elet-exobolygo-legkor-gaz-metil-halogenid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89028acf-05cd-4b19-a257-7887038293d1.jpg","index":0,"item":"d4e3cb62-e2d0-4679-94dd-4b4eef5279d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_foldon-kivuli-elet-exobolygo-legkor-gaz-metil-halogenid","timestamp":"2025. március. 25. 16:03","title":"Megtalálhatták a módját, hogyan lehet a Földön kívüli élet nyomára bukkanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2be9337-f545-4b62-a54a-0f7ae8f4f368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas sofőrt az buktatta le, hogy mindhárom sávot kihasználva kacsázott az autópályán.","shortLead":"Az ittas sofőrt az buktatta le, hogy mindhárom sávot kihasználva kacsázott az autópályán.","id":"20250327_Sorrel-a-pohartartoban-vezetett-a-reszeg-kamionos-az-M5-os-autopalyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2be9337-f545-4b62-a54a-0f7ae8f4f368.jpg","index":0,"item":"c9a3bc56-0f89-4d85-82d2-4705822c54fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Sorrel-a-pohartartoban-vezetett-a-reszeg-kamionos-az-M5-os-autopalyan","timestamp":"2025. március. 27. 07:53","title":"Sörrel a pohártartóban vezetett a részeg kamionos az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]