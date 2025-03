Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez is elég látványos. ","shortLead":"Ez is elég látványos. ","id":"20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b.jpg","index":0,"item":"fa63c4ae-bb36-41cf-88eb-06bbe271635f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","timestamp":"2025. március. 27. 08:33","title":"Erre Van Damme is csettintene, kungfumesterrel szemlélteti csodafutóművét a BYD – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így elutasították a beszéd miatt tett feljelentést. ","shortLead":"Így elutasították a beszéd miatt tett feljelentést. ","id":"20250326_Poloska-Orban-Marki-Zay-KNYF-poloskazas-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5.jpg","index":0,"item":"b3e03b09-2974-4bc4-aa92-7c08504724eb","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Poloska-Orban-Marki-Zay-KNYF-poloskazas-feljelentes","timestamp":"2025. március. 26. 21:50","title":"Az ügyészség szerint Orbán poloskázós beszéde nem számít közösség elleni uszításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44320dd8-eeea-4154-b54a-8d1ab5a8f7bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hazai pályafutása után több nemzetközi válság kezelésében részt vett politikus a Die Pressében közölt vendégkommentárjában azt írja, hogy Európa remélheti a legjobbat, de készüljön a legrosszabbra: Trump fellépésével a Nyugat már sosem lesz olyan, mint eddig.","shortLead":"A hazai pályafutása után több nemzetközi válság kezelésében részt vett politikus a Die Pressében közölt...","id":"20250326_Carl-Bildt-volt-sved-miniszterelnok-usa-europa-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44320dd8-eeea-4154-b54a-8d1ab5a8f7bb.jpg","index":0,"item":"c6839444-7732-4960-8980-acbbe836e8ff","keywords":null,"link":"/360/20250326_Carl-Bildt-volt-sved-miniszterelnok-usa-europa-uj-vilagrend","timestamp":"2025. március. 26. 15:45","title":"Carl Bildt svéd exminiszterelnök: Trumpék már ellenségnek tekintik Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai tényező lett. Persze nem ez az első eset a történelemben, hogy egy ország vezetője és egy iparmágnás összefog. Elek Péter össze is gyűjtött néhány példát a Duma Aktuál közönségének, és felmerült, lehet, hogy Magyarországot egy finn rendszergazda irányítja.","shortLead":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai...","id":"20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de.jpg","index":0,"item":"ba14df80-ba68-4148-8784-e7465edc280a","keywords":null,"link":"/360/20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","timestamp":"2025. március. 26. 17:30","title":"Hosszú út vezet a Tesla bukásától a Magyarországot irányító titkos hatalomig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aae7a4-9df6-4ea1-91f1-18992d3cd161","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Még egy kívánság című romkomot ősszel kezdik forgatni. ","shortLead":"A Még egy kívánság című romkomot ősszel kezdik forgatni. ","id":"20250328_Dobo-Kata-uj-film-Meg-egy-kivansag-Nemzeti-Filmintezet-1-milliard-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61aae7a4-9df6-4ea1-91f1-18992d3cd161.jpg","index":0,"item":"0a477395-a71a-4168-8836-4f94d412d385","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Dobo-Kata-uj-film-Meg-egy-kivansag-Nemzeti-Filmintezet-1-milliard-tamogatas","timestamp":"2025. március. 28. 10:25","title":"Több mint egymilliárd forintos támogatással készülhet Dobó Kata új rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista templomok.","shortLead":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista...","id":"20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66.jpg","index":0,"item":"4721e11f-37ea-416e-a3c9-3ef31f36b321","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","timestamp":"2025. március. 27. 11:14","title":"Már 26 halálos áldozatuk van a dél-koreai erdőtüzeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]