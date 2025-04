Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","shortLead":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","id":"20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6.jpg","index":0,"item":"b4aa2b75-1614-42ae-9e3d-e0e7c53c5783","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","timestamp":"2025. április. 05. 16:15","title":"Hosszú szériára van esélye A kriplinek a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699d90ce-efa3-4a78-a911-1294d4a16264","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár a kivándorlás problémáit mindenki máshogy éli meg, tudatosan érdemes készülni azokra a mentális kihívásokra, amelyekkel óhatatlanul szembesül az, aki idegen országban kezd új életet. 