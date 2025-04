Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják visszafordítani a születésszámok csökkenését. ","shortLead":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják...","id":"20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5.jpg","index":0,"item":"37b59255-b5f5-4b80-8e80-2a9f1424cadb","keywords":null,"link":"/elet/20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","timestamp":"2025. április. 08. 06:01","title":"Előretörhetnek az influenszerek, akik gyerekgyárat csinálnának a világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","shortLead":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","id":"20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151.jpg","index":0,"item":"3f47f900-0569-42e9-a0e1-1bd1efbfe40a","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 12:34","title":"Csökkenti a díjait az OTP, és vállalja, hogy legközelebb csak a választás után emel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben kontroll nélküli használatuk komoly kockázatokat is rejt. A Shadow AI – vagyis az informatikai részleg tudta nélkül alkalmazott MI-eszközök – adatbiztonsági és jogi kihívásokat jelenthetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben...","id":"20250407_4iG_MI-a-vallalatoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae.jpg","index":0,"item":"183ef315-e41e-436c-b033-26201073455f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_4iG_MI-a-vallalatoknal","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"MI a vállalatoknál: láthatatlan segítő vagy biztonsági rés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","shortLead":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","id":"20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"43214c32-8b23-4321-82e0-983b0f6ee8df","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:54","title":"Válasz Online: Trumpék részben a magyar korrupcióval indokolják az EU elleni vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","shortLead":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","id":"20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"392990ba-64a4-41bd-adf7-558b18fb8abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","timestamp":"2025. április. 07. 08:40","title":"Magyar Péter: Már 750 ezren töltötték ki a Nemzet Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","id":"20250407_forint-euro-dollar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"1728fe9e-bc8e-439c-acd3-cb476f5d01c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_forint-euro-dollar-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:07","title":"A forint körülnézett a világban, majd úgy döntött, a földbe áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet érni a vagyonvédelmi-, elkülönítési és tervezési célokat, sőt mi több, adózási szempontból is ugyanazok az előnyök illetik meg mindkét instrumentum használóit. Mégis vannak különbségek – ezeket járjuk körül szakértő segítségével.","shortLead":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet...","id":"20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3.jpg","index":0,"item":"516a9258-ff8d-4893-87f9-ad86b23e4952","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","timestamp":"2025. április. 08. 07:30","title":"Nem úri muri: ezt kell tudni a bizalmi vagyonkezelésről és a vagyonkezelő alapítványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes vizeket is óvja, és miután ellátta feladatát, egyszerűen lebomlik. ","shortLead":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes...","id":"20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"00f5be88-10aa-4e75-b7aa-683ac0a5cdd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 07. 12:05","title":"Áttörés a szúnyogirtásban: magyar kutatók technológiája teszi hatékonyabbá és környezetbarátabbá a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]