[{"available":true,"c_guid":"a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné a lábát.","shortLead":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné...","id":"20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788.jpg","index":0,"item":"89e621c8-d166-4d45-9b0a-c5dd14a245f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","timestamp":"2025. május. 14. 15:33","title":"Európában kezdi el tesztelni az önvezető taxijait Kína egyik legnagyobb technológiai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858bd275-e55f-4301-a679-c0e5f947851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két szemtanú a bíróságon beszélt arról, hogy Combs hogyan bántalmazta és alázta meg korábbi barátnőjét, Cassandra Venturát. ","shortLead":"Két szemtanú a bíróságon beszélt arról, hogy Combs hogyan bántalmazta és alázta meg korábbi barátnőjét, Cassandra...","id":"20250513_Sean-Diddy-Combs-P-Diddy-szexualis-eroszak-targyalas-szemtanuk-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/858bd275-e55f-4301-a679-c0e5f947851a.jpg","index":0,"item":"c13ca59e-ef1b-45d3-9261-5b6c1352bd32","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Sean-Diddy-Combs-P-Diddy-szexualis-eroszak-targyalas-szemtanuk-vallomas","timestamp":"2025. május. 13. 12:32","title":"Sean \"Diddy\" Combs perén beszélt a levideózott férfiprostituált, és a megvert barátnőhöz kihívott biztonsági őr is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet, hogy ezzel nyugdíjazva egy ikonikus gombot is.","shortLead":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet...","id":"20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"bab9d3a0-941e-4f96-9384-931b13ab7f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","timestamp":"2025. május. 14. 11:03","title":"Megváltozhat a Google kereső – egy ismert gomb is búcsúzhat több évtized után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha a férfiak jellemzően elhanyagolják. ","shortLead":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha...","id":"20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d.jpg","index":0,"item":"b930a1ae-9b11-4d5d-871b-735e21b4389b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","timestamp":"2025. május. 13. 08:57","title":"John Cenát másodjára is bőrrákkal diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","shortLead":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","id":"20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1.jpg","index":0,"item":"1cb37473-2c44-4c9d-a424-846b0a5f53c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","timestamp":"2025. május. 14. 13:30","title":"Fogva tartottak egy 89 éves nőt, majd eladták az óbudai lakását, most a rendőröknek magyarázkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést...","id":"20250514_epitoipar-ksh-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a.jpg","index":0,"item":"27c954f0-cdec-4e2b-939a-8a48fb2617ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_epitoipar-ksh-epites","timestamp":"2025. május. 14. 09:50","title":"Újabb rossz hír: tizedik hónapja esik a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]