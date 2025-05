Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora gépelt azért, hogy több nőről olvashassunk az internetes lexikonban. ","shortLead":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora...","id":"20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643.jpg","index":0,"item":"d61f2115-42b6-4b59-83c6-bd75b0247004","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","timestamp":"2025. május. 12. 15:37","title":"Az online térben is hátrány éri a nőket – a magyar nyelvű Wikipédia-szócikkek mindössze 15,6 százaléka szól róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az sms-ek tartalmát megismerhetjük. ","shortLead":"Az Európai Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta...","id":"20250514_Torvenyszek_ursula-von-der-leyen_atlathatosag_covid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"a34a309b-2208-48ae-ba4f-e248b1915e76","keywords":null,"link":"/eurologus/20250514_Torvenyszek_ursula-von-der-leyen_atlathatosag_covid-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:59","title":"Törvényszék: Alaptalanul tagadta az Európai Bizottság Von der Leyen sms-einek kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090dc933-6f60-413c-9455-0eaa3f14fcb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elhibázott EV-stratégia és a gyenge kínai eladások miatt is szenved a japán gyártó.","shortLead":"Az elhibázott EV-stratégia és a gyenge kínai eladások miatt is szenved a japán gyártó.","id":"20250513_Leepites-gyarbezaras-visszavont-beruhazas-Nissan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090dc933-6f60-413c-9455-0eaa3f14fcb5.jpg","index":0,"item":"0338ea3c-2232-4380-bbcc-fcc7a446a651","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Leepites-gyarbezaras-visszavont-beruhazas-Nissan","timestamp":"2025. május. 13. 07:55","title":"Leépítés, gyárbezárás, visszavont beruházás – válságüzemmódban működik a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334101db-26a9-4b67-ae2c-0cecbd723232","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csillagászoknak sikerült a korábbinál pontosabb leírást adni a HD 219134 kódjelű csillagról, ami csupán 21 fényévre található a Földtől.","shortLead":"Csillagászoknak sikerült a korábbinál pontosabb leírást adni a HD 219134 kódjelű csillagról, ami csupán 21 fényévre...","id":"20250512_csillag-hangja-meghatarozas-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334101db-26a9-4b67-ae2c-0cecbd723232.jpg","index":0,"item":"af2b06ef-9dfe-4c79-8160-4a20d6886862","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_csillag-hangja-meghatarozas-csillagaszat","timestamp":"2025. május. 12. 12:03","title":"Belehallgattak egy csillag hangjába, meglepő dologra derült fény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5a72ba-6ab8-4fcb-9252-ee4e9c2e8043","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Más elfoglaltság híján sok fiatal ezzel töltötte az idejét Afganisztánban.","shortLead":"Más elfoglaltság híján sok fiatal ezzel töltötte az idejét Afganisztánban.","id":"20250512_afganisztan-talibok-sakk-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee5a72ba-6ab8-4fcb-9252-ee4e9c2e8043.jpg","index":0,"item":"f1c4452e-a363-4182-995d-0d2ae46b6f38","keywords":null,"link":"/elet/20250512_afganisztan-talibok-sakk-betiltas","timestamp":"2025. május. 12. 12:05","title":"Betiltották a tálibok a sakkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek legizgalmasabb üzleti híreit.","shortLead":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek...","id":"20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f.jpg","index":0,"item":"03a3fb88-9b75-4910-8b7a-2a24d8584891","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 19:00","title":"Újrapróbálkoznak a világ legnagyobb átverésével, és kiderült a hordók titkos élete is – Mérlegen évadzáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","shortLead":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","id":"20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba.jpg","index":0,"item":"543918a5-7dfe-4906-ae34-c7c534bb4d61","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:24","title":"Kamionnal ütközött, kisiklott egy vonat Tiszavasváriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]