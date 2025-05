Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","id":"20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f.jpg","index":0,"item":"966c5b92-ef9d-4c81-bbe0-bb7702390d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","timestamp":"2025. május. 14. 07:21","title":"A legdrágább, több milliárd forintos tétel ez a 77 éves apró Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a6ae54-ea85-42be-bdc2-b75294a39c9d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem jelentkezik elég önkéntes a seregbe.","shortLead":"Ha nem jelentkezik elég önkéntes a seregbe.","id":"20250514_Visszaallithatjak-a-sorozast-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8a6ae54-ea85-42be-bdc2-b75294a39c9d.jpg","index":0,"item":"dc755a73-0390-495a-97b1-4fae0140273b","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Visszaallithatjak-a-sorozast-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 14. 19:28","title":"Visszaállíthatják a sorozást Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket végeznek a földfelszínnel kapcsolatban mind kereskedelmi, mind pedig állami megrendelésekre. A piac egyre növekszik, és a HUSAT program révén Magyarország is a részesévé kíván válni.","shortLead":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket...","id":"20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479.jpg","index":0,"item":"e873f0a3-bd6d-4a5b-8d6d-c90a8b39a4e4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"A jövő adatai az űrből jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70.jpg","index":0,"item":"0992ec16-0925-4121-b99e-f7d58e9d3633","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","timestamp":"2025. május. 14. 07:59","title":"50 éves a legenda, az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e4f4bb-015c-4a7b-848d-c69afff4499d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A világ nagy részén azon dolgoznak a kormányok, hogy valamilyen módszerrel megnőjön a születésszám. Komoly pénzeket tesznek ebbe bele, nagy viták folynak arról, milyen támogatások azok, amelyek igazán jó eredményt hozhatnak. De van egy kínos kérdés, amibe igazán kellemetlen belefutni: van-e bármelyik kormány bármilyen döntésének hatása a születésekre?","shortLead":"A világ nagy részén azon dolgoznak a kormányok, hogy valamilyen módszerrel megnőjön a születésszám. Komoly pénzeket...","id":"20250514_egy-masik-kozgazdasag-gyerekvallalas-szuletes-demografia-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41e4f4bb-015c-4a7b-848d-c69afff4499d.jpg","index":0,"item":"a6c4b259-5007-405d-bf03-30aff41df529","keywords":null,"link":"/360/20250514_egy-masik-kozgazdasag-gyerekvallalas-szuletes-demografia-csalad","timestamp":"2025. május. 14. 10:00","title":"Adhat valamit a kormány, amitől nő a gyerekvállalási kedv, és nem pénz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisfiú anyja szerint senki nem törli ki gyereke fejéből azt, amit az edző mondott neki.","shortLead":"A kisfiú anyja szerint senki nem törli ki gyereke fejéből azt, amit az edző mondott neki.","id":"20250513_karateedzo-gyerekbantalmazas-birosagi-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"b6e07394-67d7-49eb-84a7-5cbae3507458","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_karateedzo-gyerekbantalmazas-birosagi-targyalas","timestamp":"2025. május. 13. 20:23","title":"A bíróságon felolvasott vallomásában bocsánatot kért a gyereket felrúgó karateedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre még az idei évben sor kerülhet.","shortLead":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre...","id":"20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f.jpg","index":0,"item":"d3c87e4e-b7a0-4c3c-af35-011df99594c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","timestamp":"2025. május. 14. 15:03","title":"Tevetalp mintájára készít kereket a Bridgestone, a holdjáróra szerelhetik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Hogyan befolyásolja a hámozás nehézségét a tojás frissessége vagy éppen a főzővíz hőfoka? Mit kell tenni a vízbe ahhoz, hogy könnyebben lehessen pucolni a tojást, és miért jobb szobahőmérsékleten tárolni, mint a hűtőben?","shortLead":"Hogyan befolyásolja a hámozás nehézségét a tojás frissessége vagy éppen a főzővíz hőfoka? Mit kell tenni a vízbe ahhoz...","id":"20250515_fott-tojas-pucolas-hamozas-tojashej-tojaspucolas-tippek-tojasfozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008.jpg","index":0,"item":"4e37cf39-2282-4b2b-a0b3-8ba6e9453531","keywords":null,"link":"/elet/20250515_fott-tojas-pucolas-hamozas-tojashej-tojaspucolas-tippek-tojasfozes","timestamp":"2025. május. 15. 07:01","title":"A könnyen pucolható főtt tojás titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]