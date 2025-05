Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf1a51f8-db9d-4860-b2d6-9983797ed7aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sofőrt a rendőrök elfogták, a mentők a helyszínen vannak.","shortLead":"A sofőrt a rendőrök elfogták, a mentők a helyszínen vannak.","id":"20250526_gazolas-liverpool-gyozelmi-felvonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf1a51f8-db9d-4860-b2d6-9983797ed7aa.jpg","index":0,"item":"c4f2e068-7d81-43bd-a5b9-d561b7f9bd89","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_gazolas-liverpool-gyozelmi-felvonulas","timestamp":"2025. május. 26. 20:20","title":"Elgázolt több embert egy autós a Liverpool győzelmi felvonulásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak nem sikerült a továbbjutás.","shortLead":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak...","id":"20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce.jpg","index":0,"item":"47565bb6-fec0-47db-b7e5-b9e98ce32fef","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","timestamp":"2025. május. 25. 20:30","title":"Labdarúgás: élvonalba jutott a Kazincbarcika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter vándorútjához csatlakozva azt láttuk: az akció legfontosabb célja és hatása a magyar vidék felrázása volt. Hogyan jutott el a menet Romániáig? Milyen szervezési munka állt mögötte és önkéntesek milyen módon nyújtottak segítséget hozzá?","shortLead":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter...","id":"20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70.jpg","index":0,"item":"d83d0a9a-f21b-4fd5-b933-d3e656983dc8","keywords":null,"link":"/360/20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","timestamp":"2025. május. 26. 06:30","title":"A Tisza a Fidesz szíve közepébe hatolt – riport Magyar Péter vándorlásáról és megérkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","shortLead":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","id":"20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6.jpg","index":0,"item":"cf86ca7e-b6a5-4c06-b46d-c000314e2f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","timestamp":"2025. május. 27. 12:24","title":"A kormánymédia szerint szabotázs, ha valaki máshogy szavaz, mint amit Orbán Viktor mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Életmentő bukfenc volt. ","shortLead":"Életmentő bukfenc volt. ","id":"20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34.jpg","index":0,"item":"aa55d3ce-019a-4463-b216-dfdd3ef52d1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","timestamp":"2025. május. 26. 07:09","title":"Hatalmas eséssel úszta meg a biciklis, hogy elüsse a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy János szerint, de nem tudni, mennyi idő alatt, és úgy tűnik, ebbe minden beruházásösztönző program beletartozik.","shortLead":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy...","id":"20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e.jpg","index":0,"item":"f6b3b317-b543-466d-b0c1-784b483de43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","timestamp":"2025. május. 27. 11:02","title":"10 billió forint – mondott egy nagyot az államtitkár a kormány gyárprogramjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyosan és ismételten szabályszegő platformokat akár ki is tilthatják az európai piacról.","shortLead":"A súlyosan és ismételten szabályszegő platformokat akár ki is tilthatják az európai piacról.","id":"20250527_EU-porno-gyerekvedelem-PornHub-pornograf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e.jpg","index":0,"item":"f153f902-98ab-480b-8c90-659ec30e2971","keywords":null,"link":"/elet/20250527_EU-porno-gyerekvedelem-PornHub-pornograf","timestamp":"2025. május. 27. 13:46","title":"Pornóoldalakat vizsgál az EU, mert a gyerekek egy kattintással hozzáférhetnek a tartalmukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2844847-4a73-4396-b98f-2aa080c1fb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Számos személyes tárgy, így órák, fésűk, borotvák, egészségügyi felszerelés, illetve korabeli fémpénzek is előkerültek. ","shortLead":"Számos személyes tárgy, így órák, fésűk, borotvák, egészségügyi felszerelés, illetve korabeli fémpénzek is előkerültek. ","id":"20250527_vilaghaboru-nemet-katonak-becsi-kapu-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2844847-4a73-4396-b98f-2aa080c1fb5e.jpg","index":0,"item":"b04b8ed3-a667-4b58-aa9b-aefcf95ddefc","keywords":null,"link":"/elet/20250527_vilaghaboru-nemet-katonak-becsi-kapu-ter","timestamp":"2025. május. 27. 16:16","title":"A második világháborúban elhunyt német katonák maradványait találták meg a Bécsi kapu téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]