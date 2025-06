Meggyűlt a Samsung baja mostanában a frissítésekkel: gondoljunk csak a One UI 7-re, amely frissítést, egy valóban súlyos hiba miatt, kénytelen volt felfüggeszteni a dél-koreai cég. Ráadásul ez az okosórákat is érinti, ugyanis – állította minap a SamMobile – a Samsung most a One UI 8 Watchon dolgozik. Ez jó hír, hiszen egy nagy frissítésről van szó. A rossz hír viszont az, hogy nem lesz One UI 7 Watch, így aki Galaxy Watchot visel, annak egy ideig még várnia kell, addig, amíg a Samsung befejezi a sokkal nagyobb frissítés fejlesztését.

Az idézett forrás szerint a döntés hátterében az állhat, hogy a Samsung okosóráinak One UI szoftververzióját összehangolják a telefonok és táblagépek verziójával, amelyek a következő nagy operációs rendszerfrissítést, a One UI 8-at valamikor az év későbbi szakaszában kapják meg.

Korábban a Samsung már hasonló lépéseket tett az okostelefonjaival kapcsolatban. A második Galaxy Z Flip okostelefon például a Galaxy Z Flip 3 nevet kapta, mivel a Galaxy Z Flip termékcsalád a Galaxy Z Fold termékcsalád után jelent meg, és a második Flip modell megjelenése egybeesett a Galaxy Z Fold 3-éval.

De ez biztosan nem az egyetlen ok. Valójában ez az első alkalom, hogy a Samsung kihagy egy nagyobb One UI Watch frissítést (egy kisebb kihagyás már volt, amikor a One UI 3 Watchot a One UI 4.5 Watch követte, de akkor sem hagytak ki egy teljes számot), tehát valószínűleg többről van szó, mint pusztán a szoftverfrissítési ütemterv összehangolásának vágya.

A One UI Watch 8-ról egyelőre mindössze annyit tudni, hogy még az idén megjelenik, az operációs rendszert várthatóan felturbózó új funkciók azonban most még ismeretlenek. Annyit ezért feltételezhetünk, hogy a mesterséges intelligencia komoly szerepet kaphat majd ezekben, illetve hogy a Samsung – április végi ígéretének megfelelően – új egészségkövetési funkciókat is bevezet majd.

A SamMobile forrásai annyit azért megszellőztettek, hogy várható, hogy színesebbé válik a felhasználói felület, hogy jobban illeszkedjen majd az okostelefonok és tabletek felületéhez. A One UI Watch 8 a Galaxy Watch 8 okosórákkal mutatkozik be, és a hírek szerint a Samsung a Classic termékcsalád (Watch 8 Classic) visszatérését is tervezi.

