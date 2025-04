Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","shortLead":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","id":"20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946.jpg","index":0,"item":"9af42bf3-3fb1-41d4-8e34-934bdacefb43","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","timestamp":"2025. április. 12. 21:37","title":"Losonczi Dávid Európa-bajnok, Vitek Dárius bronzérmes birkózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború, a Trump-káosz és Putyin hadi kasszája a nemzetközi lapszemlében.","shortLead":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború...","id":"20250413_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9dc1cc64-dd1b-428a-9422-ab6d4ad68b1f","keywords":null,"link":"/360/20250413_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 13. 13:59","title":"Nemzetközi lapszemle: Trumpot nem érdeklik a járulékos veszteségek, a káoszban most vizsgáznak a nyugati értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515bf22-1ad9-4a64-be7b-0041af9133ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meghívót ugyan nem kaptak, de ez nem zavarta őket. ","shortLead":"Meghívót ugyan nem kaptak, de ez nem zavarta őket. ","id":"20250414_tuning-talalkozo-esztergom-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1515bf22-1ad9-4a64-be7b-0041af9133ff.jpg","index":0,"item":"14b15136-04bc-41a8-9227-d000873902f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_tuning-talalkozo-esztergom-rendorseg","timestamp":"2025. április. 14. 14:29","title":"A rendőrök is benéztek egy szombat esti tuningtalálkozóra, nyolc forgalmi bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","id":"20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d.jpg","index":0,"item":"8dde565b-e98f-42c6-9c3f-5b4f7932e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","timestamp":"2025. április. 14. 10:51","title":"Magyar Péterről posztolt Gyurcsány Ferenc: „Beszari\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","shortLead":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","id":"20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec.jpg","index":0,"item":"a1e727f3-b056-48d8-8b31-73737b44d14b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 13:47","title":"A Harvard Egyetem professzorai beperelték a Trumpékat, mert 9 milliárdos támogatáscsökkentéssel zsarolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elő a szelvénnyel!","shortLead":"Elő a szelvénnyel!","id":"20250412_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c.jpg","index":0,"item":"ea94d9af-2388-446a-89be-d5adc0965065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 19:41","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte észrevétlenül zárul össze az ember körül – de van-e belőle kiút? Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte...","id":"20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7.jpg","index":0,"item":"4cfb2659-863d-41ff-9d35-c673b19ca32e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","timestamp":"2025. április. 13. 19:15","title":"Hogyan süllyed el valaki a tévhittölcsérben? Van-e kiút belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát.","shortLead":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben...","id":"20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11.jpg","index":0,"item":"4df1cbd5-7bbc-4abe-9505-7b478923d3c2","keywords":null,"link":"/360/20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","timestamp":"2025. április. 12. 19:30","title":"Mondd meg macska, lehet engem szeretni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]