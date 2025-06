Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44422639-5713-4b4e-8f6a-d3028ed7a7fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem elszabadult, hanem egy zongorista vezette. ","shortLead":"Nem elszabadult, hanem egy zongorista vezette. ","id":"20250602_Gurulo-zongora-a-villamossinen-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44422639-5713-4b4e-8f6a-d3028ed7a7fa.jpg","index":0,"item":"1f6171ba-ce3b-4be2-b892-fa81c0a738c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Gurulo-zongora-a-villamossinen-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:41","title":"Guruló zongora hajtott át egy villamos előtt Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több jelzés is érkezett, hogy gyanúsan viselkedik fiatal lányokkal. Egyik munkahelyén fegyelmi eljárás is indult ellene. ","shortLead":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több...","id":"20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"6f5743a9-8cd3-40ac-ab20-7d00ed33f160","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","timestamp":"2025. június. 02. 13:43","title":"444: Volt felettese nem javasolta, hogy J. Pétert kinevezzék a Szőlő utcai javítóintézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","shortLead":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","id":"20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf.jpg","index":0,"item":"8b00cf19-2d19-4fbe-af9c-74efc7362a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 31. 18:57","title":"Ma hat városban tüntettek az üldözési törvény ellen, és folytatódnak a demonstrációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer, amelynek alapját a DeepSeek mesterséges intelligenciája adja.","shortLead":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer...","id":"20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"6535ed02-fc50-4aec-9022-5ce4292e70f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","timestamp":"2025. június. 01. 10:03","title":"Az eddig 48 óra alatt meghozott katonai döntéseket 48 mp alatt lépi meg DeepSeek parancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre kevesebben szerettek volna magyart is. A magyar kivándorlók közül eközben a legtöbben Németországban találtak új otthont.","shortLead":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre...","id":"20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc.jpg","index":0,"item":"7584eb63-5582-4872-ab9c-e6fba55e470a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. június. 01. 11:00","title":"Kétszer annyi orosz kapja meg a magyar állampolgárságot, mint a háború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","shortLead":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","id":"20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ef9abd94-4e77-40b1-9ac1-5db8ae27f716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","timestamp":"2025. május. 31. 20:36","title":"Szijjártó Péter felesége tavaly 400 milliós osztalékot vett ki a kft.-jéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt egyelőre nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.","id":"20250601_Ket-vasuti-hid-omlott-ossze-Oroszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2.jpg","index":0,"item":"9d73085b-227b-4eca-9138-2a6eb097afec","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Ket-vasuti-hid-omlott-ossze-Oroszorszagban","timestamp":"2025. június. 01. 08:37","title":"Két vasúti híd omlott össze Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]