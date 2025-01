Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc209460-efe6-4b3a-a5ba-4e252d8dd582","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmeket február 3. és 9. között lehet megnézni a Corvin moziban. ","shortLead":"A filmeket február 3. és 9. között lehet megnézni a Corvin moziban. ","id":"20250120_44-Magyar-Filmszemle-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc209460-efe6-4b3a-a5ba-4e252d8dd582.jpg","index":0,"item":"2a713629-7d02-49f6-a668-87ae615e6921","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_44-Magyar-Filmszemle-zsuri","timestamp":"2025. január. 20. 15:56","title":"Összeállt az újrainduló Magyar Filmszemle zsűrije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"V.É.","category":"360","description":"De még mennyire! Igaz, a Y.M.C.A. néhány év leforgása alatt – Donald Trump felejthetetlen táncmozdulatainak is köszönhetően – kőkemény MAGA-himnusz lett. Miután jól fizet, hogy az elnök túszul ejtette a dalt, ma már a Village People sem bánja, sőt a beiktatás napján még fel is fog lépni az együttes. ","shortLead":"De még mennyire! Igaz, a Y.M.C.A. néhány év leforgása alatt – Donald Trump felejthetetlen táncmozdulatainak is...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-village-people-ymca-meleg-kultura-maga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"03359308-06ca-49ee-a691-7d0c26648c83","keywords":null,"link":"/360/20250120_donald-trump-beiktatas-village-people-ymca-meleg-kultura-maga","timestamp":"2025. január. 20. 09:34","title":"Donald Trump tényleg egy meleghimnusz zenéjére fogja ünnepeltetni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban adná.","shortLead":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban...","id":"20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"5a3897ba-ce4c-434d-a2a5-e2ffae89dc49","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 21. 17:56","title":"Lázár üzent Karácsonynak: 5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós politikája ciklusa elején még Bidenénél is keményebb lesz, a jelenleg 80 dolláros olajár lehet még 90 is.","shortLead":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós...","id":"20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"158ea4d9-6d78-4d61-9332-94365e7ce881","keywords":null,"link":"/360/20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","timestamp":"2025. január. 21. 12:14","title":"Ha Trump megjuhászodna, az tudná igazán olcsóbbá tenni az üzemanyagot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre álmodott Mini-Dubaj-projekt földterületeiért – derül ki az adásvételi szerződésből. Annak mellékletéből pedig a vázlatrajzok alapján az is, hogy hol milyen új funkciókat terveznek, és mekkora beépíthetőséggel számolnak. Váratlan fordulatként közben Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros élni kíván az elővásárlási jogával, vagyis megvenné a befektetők helyett a területet. ","shortLead":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre...","id":"20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e.jpg","index":0,"item":"a2a04260-fbca-4b03-be9a-96fc2ff02fc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:11","title":"Itt van minden részlet a Mini-Dubajról: közzétették a teljes adásvételi szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül megvalósulnak – állapította meg a GKI, amely megnézte, van-e szabad munkaerő ezeken a helyeken, és nem talált ilyet. Nem csoda, hogy arra jutottak: a nagyberuházások szétverik a helyi munkaerőpiacot.","shortLead":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül...","id":"20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"0c720acb-91d5-495f-8379-a8b87d56535c","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","timestamp":"2025. január. 21. 10:48","title":"Akkugyárak országa: a GKI szerint óriási hibát követett el a kormány a helyszínek kiválasztásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]