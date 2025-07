Elindult a nevezés, már várja mindenkitől a legjobban sikerült mobilos fotókat a Huawei

Újra várják a nevezéseket a Huawei XMAGE Awards fotópályázatra, amelyre 2025. szeptember 15-ig lehet beküldeni a bármilyen Huawei mobiltelefonnal készített fényképeket. A versenyt 2017 óta rendezik meg, és az elmúlt években közel ötmillió nevezés érkezett be 170 országból és régióból. Az idei megmérettetést a Pura 80 telefonját bemutató eseményen jelentette be a vállalat.

Megújul a verseny tematikája: új kategóriaként jelenik meg a Távol, mégis közel (So Far So Close), a Jó éjszakát (Good Night) és a Színek és árnyalatok (Colour & Shade), miközben visszatérnek a korábbi kedvencek, mint az Arcok (Faces), a Szívet melengető világ (A Heartwarming World), a Kísérleti labor (Experimental Lab), a Történet képkockákban (Storyboard) és a Mozgásban (Action).

A zsűri ezúttal 1000 kiemelkedő alkotást választ ki, ezek közül 100 képet külön is díjaznak, valamint három fotós elnyeri az Év fotósa címet. A szakmai zsűriben kilenc neves szakember kapott helyet, a vállalat képviselői mellett ott van Florence Bourgeois, a Paris Photo igazgatója, Shoair Mavlian, a The Photographers’ Gallery vezetője és Liu Heung Shing Pulitzer-díjas fotóriporter is.

További részletek a pályázatról és a jelentkezésről a verseny weboldalán olvashatók.

