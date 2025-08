Halálos veszély terjed a klímaváltozás miatt, sok helyen már szedi az áldozatait a húsevő baktérium

Mint a Gizmodo kifejti, a keleti, valamint a Mexikói-öböl környéki partvidékek mentén több állam is a szokásosnál több Vibrio vulnificus-fertőzésről számolt be – de halálesetekről is van jelentés. A szakértők szerint az enyhébb telek, valamint a melegebb nyarak mind kedveznek ezeknek a baktériumoknak, mivel a melegebb vizekben könnyebben tudnak szaporodni, mint régebben.

„Minden egyes vízminta, amit a part mentén gyűjtöttünk, tartalmaz valamilyen Vibrio-baktériumot. Két évtizeddel ezelőtt ez még nem volt így” – mondja Rachel Noble mikrobiológus. Észak-Karolinában július 31-ig már 59 megbetegedést, valamint egy halálesetet regisztráltak – összegzi egy helyi médium, a WRAL az egészségi minisztérium megállapításait.

A Vibrio vulnificus rokonságban áll az embereknél kolerát is okozó baktériummal. Meleg tengervízben vagy más sós vizekben lelhető fel, és jellemzően nyílt sebeken keresztül, vagy nyers kagyló fogyasztása révén jut a szervezetbe. A sebfertőzések révén életveszélyes állapot alakulhat ki, az úgynevezett nekrotizáló fasciitis, ami rendkívül gyorsan elpusztítja a seb körüli bőrt és szöveteket.

Az amerikai járványügyi központ évi átlagosan 150–200 Vibrio vulnificus-fertőzést regisztrál, és a baktérium a fertőzöttek akár ötödét is megölheti – akár néhány nap leforgása alatt is. A Gizmodo megjegyzi: az Egyesült Államokban egyre gyorsabban terjed a probléma, egy 2023-as tanulmány például úgy találta, az ország keleti részén a bejelentett esetek száma a nyolcszorosára nőtt 1988 és 2018 között.

Az extrém időjárás – hőhullámok, hurrikánok – szintén hozzájárulnak a terjedéséhez, Florida állam például 2024-ben 82 esetet regisztrált, ami rekord. Ebben az államban eddig az idei évben 13 esetet jelentettek, és négy ember halt meg – ez átlagosnak számít. Máshol azonban emelkedő esetszámok a jellemzőek; Louisiana államban eddig 17 esetet regisztráltak, és mindannyian kórházba kerültek. Négyen végül elhunytak. Ezek lényegesen magasabb számok az átlagosnál – az államban az elmúlt egy évtizedben évi átlagosan hét esetet regisztráltak, és négyen haltak meg.

Bár a húsevő baktérium előfordulása a belátható jövőn belül még ritka marad, az olyan tényezők, mint a klímaváltozás, és az extrém időjárási események gyakoribbá teszik majd. A megelőzés ebben az esetben is fontos: nyílt sebbel például nem szabad sós vízbe menni. Ha egy seb körül fertőzés alakul ki, azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel a betegség gyorsan terjed, és kezelés nélkül halálos lehet.

