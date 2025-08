Berobbant egy vírus Kínában, már 7000 fertőzöttről tudni

Már több mint 7000 esetet jelentettek Kínában egy szúnyog által terjesztett vírussal kapcsolatban július eleje óta – írja a BBC. A megbetegedés elsősorban az ország Guangdong tartományában terjed, a szomszédos tartományokban pedig a Covid alattiakhoz hasonló intézkedéseket hoztak – de ezeket később visszavonták.

A BBC jelentése szerint elsősorban Foshan városa érintett, a chikungunya nevű vírussal megfertőződött emberek kórházi ápolásra is szorulnak, ahol ágyaikat szúnyoghálóval védik. Csak egyhetes kórházi tartózkodás után, negatív teszttel engedik őket haza.

A fertőzött szúnyog csípése révén terjedő vírus lázat, kiütéseket, valamint súlyos izomfájdalmat okoz, mely akár évekig is tarthat. A vírus Kínában (eddig) ritkának számított, és elsősorban Dél- és Délkelet-Ázsiában, valamint Afrika egyes részein volt gyakoribb.

Foshan mellett 12 másik kínai városból is érkeztek jelentések fertőzésekről; csak az elmúlt egy hét során közel 3000 új esetről érkezett jelentés. Hétfőn Hongkong is jelentette az első igazolt fertőzést: egy 12 éves fiúnál azonosították, aki júliusban Foshanban járt. Nála láz, kiütés, és ízületi fájdalom jelentkezett a hazatérése után.

Fontos azonban, hogy a vírus nem fertőző, csakis szúnyog képes terjeszteni, ha megcsíp egy fertőzött embert, majd egy másikat is – így őt is megfertőzi. A kínai hatóságok közlése szerint a bejelentett esetek mindegyike enyhe lefolyású volt, és a betegek 95 százaléka egy héten belül elhagyhatta a kórházat.

A hatóságok azt kérik, hogy távolítsák el otthonaikból az állóvizet, például a virágcserepek alól, vagy akár a kávéfőzőkből is – akik ezt nem teszik meg, azok 10 000 jüanos, azaz közel 500 000 forintos bírsággal is számolhatnak. Egyúttal hatalmas „elefántszúnyogokat” is szabadjára engedtek, melyek felfalhatják a vírust terjesztő, kisebb példányokat. De szúnyogevő halakat is telepítettek a vizekbe.

A fertőzött szúnyog csípését követően a betegek többsége 3–7 napon belül tüneteket mutat, a láz és ízületi fájdalom mellett jelentkezhet még bőrkiütés, fejfájás és izomfájdalom, valamint duzzanat is. A betegségre nincs gyógymód, a halálesetek ugyanakkor ritkák.

