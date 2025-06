Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi gyűlöletünket megadják nekünk ma is, így már észre se vesszük azt, amit eltűrni se lenne szabad. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi...","id":"20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"29fe3224-0356-4eed-ad82-cbed23f2b839","keywords":null,"link":"/360/20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Kovács Bálint: Miért hagyjuk, hogy az ukránozós plakátok minden magyart bemocskoljanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már szövegbevitel alapján képes terveket készíteni.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már...","id":"20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e.jpg","index":0,"item":"91a3664e-d34d-43bb-b534-708e477059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","timestamp":"2025. június. 09. 16:03","title":"Mondja el a LegoGPT-nek, hogy mit szeretne, és már el is készülnek a legós építési tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna többséget szerezni a testületben.","shortLead":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna...","id":"20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"681399c0-ecca-4868-8bed-d27c44c04246","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","timestamp":"2025. június. 10. 05:36","title":"Trump oltástagadó egészségügyi minisztere kirúgta az oltási ajánlásokért felelős teljes tanácsadó testületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János ","category":"360","description":"Rendszerének kiépítése óta első ízben kénytelen Orbán Viktor szembesülni azzal, hogy kétharmados többsége ellenére nem tudja keresztülvinni az akaratát. Az ellehetetlenítési törvény megszavazásának őszre halasztása kínos vereség számára, pedig az elmúlt időszak folyamatai után kódolható volt a belső ellenállás is.","shortLead":"Rendszerének kiépítése óta első ízben kénytelen Orbán Viktor szembesülni azzal, hogy kétharmados többsége ellenére nem...","id":"20250611_hvg-Onkentes-kenyszer-visszavonulas-fidesz-atlathatosag-tisza-lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"b4f17da8-9c0a-4729-82c5-ace7853f6796","keywords":null,"link":"/360/20250611_hvg-Onkentes-kenyszer-visszavonulas-fidesz-atlathatosag-tisza-lanczi","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Rogán kedvenc szappanoperáját kaszálta el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ff9358-34f0-4dce-a148-d6abdf36c2b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt érve is van arra, hogy miért.","shortLead":"Öt érve is van arra, hogy miért.","id":"20250609_Vona-Gabor-es-partja-indul-a-2026-os-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ff9358-34f0-4dce-a148-d6abdf36c2b3.jpg","index":0,"item":"6b4fb114-2ca1-4038-9ad8-b1cb37db5a49","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Vona-Gabor-es-partja-indul-a-2026-os-valasztasokon","timestamp":"2025. június. 09. 21:14","title":"Vona Gábor és pártja indul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással zajlott száz éve az első csereügylet a magyar és a szovjet hatóságok között. A foglyokat a magyar kommunisták túszként használták elvtársaik kiszabadításához. ","shortLead":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással...","id":"20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0.jpg","index":0,"item":"62c0108d-2b3f-4b74-82f5-d38daeeb82f5","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","timestamp":"2025. június. 09. 14:30","title":"Taktikázások és elakadások: miért tartott öt évig az Oroszországban rekedt magyar hadifoglyok kiszabadítása az I. világháború után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lengyelországi elnökválasztás sokkja után az EU két sorsdöntő év előtt áll. A tét, hogy sikerül-e felépítenie egy független Európát.","shortLead":"A lengyelországi elnökválasztás sokkja után az EU két sorsdöntő év előtt áll. A tét, hogy sikerül-e felépítenie...","id":"20250610_Suddeutsche-kommentar-EU-Orban-Fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8.jpg","index":0,"item":"f2d7fd5f-24a2-4f6d-b0c8-4d81c6f87b08","keywords":null,"link":"/360/20250610_Suddeutsche-kommentar-EU-Orban-Fico","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Süddeutsche-kommentár: Európának a saját érdeke, hogy fellépjen Orbán és Fico ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]