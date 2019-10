Biztos unják már a Borkai-cikkeket, ígérem, csak apropó lesz egy sokkal fontosabb állításomhoz. Szedjük elemeire a győri polgármester akcióját, és nézzük meg, miért taknyolt ekkorát a Fidesz Borkai lólengése közben. Az ugyanis az állításom, hogy simán megúszható lett volna az ügy, ha a főszereplő nem fideszes. Körülbelül az történt vele, mint pár hónapja a Rawvana nevű youtuberrel: míg egy átlagos polgártársunk különösebb következmény nélkül vacsorálhat halat egy étteremben, addig egy, a videóiban veganizmust propagáló, és ezzel jól kereső influenszernél hatalmas botrány kerekedik, ha valaki ezt titokban felveszi és közzéteszi.

Borkai tengeri kalandja is ugyanígy alakult. A „blogger” leírása kokainos jachtbulit ígért prostituáltakkal, amit lopott közpénzből finanszírozott a politikus, de az élmény ennél kevesebb volt. Kaptunk egy, bocsánat, de hervasztó amatőr pornót, ötlettelen rongyrázással körítve, míg a drogra és a lopásra semmi bizonyítékot. Ettől még simán megtörténhetett utóbbi kettő is, én csak azt mondom, amit láttunk. Ez pedig önmagában kevés lenne a bukáshoz. Jött ki másik szexvideó is a kampányban, a főszereplőt pedig elsöprő többséggel választották újra.

Úgy áll a helyzet, drága barátaim, hogy abban semmi illegális nincsen, ha felnőtt emberek önszántukból szexuális kapcsolatot létesítenek. A budaörsi légyottot a tetejébe’ a polgármester tudta és beleegyezése nélkül rögzítették, e tekintetben ő még áldozata is egy visszaélésnek. Nem világos, hogy a partnere prostituált volt-e, mindenesetre azt máskor vitassuk meg, hogy mit gondolunk a hatályos szabályzásról – a tény az, hogy nálunk önmagában a prostitúció sem illegális. A győri Roccót persze még elszámoltathatják a horvát hatóságok a bérlányok miatt, ott mások a szabályok, de ez kevésbé a mi ügyünk. A gyurmázó ügyvéd urat tudnám feledni, de virágozzék ezer virág, mondhatnók #loveislove, ez sem tilos. Arany Malbi, prosztósecco, ízléstelen, de nem tilos.

Onnan veszélyes ez a Fideszre, hogy régóta, egyre hülyébben beleállva ennek az ellenkezőjét hirdetik és erőszakolnák ránk. Brutálisan megnőtt a különbség a maguknak fenntartott urizáló highlife, ultraliberális-szabados mozgástér, illetve a magyarokra oktrojált, elvárt életvitel között. Amikor a pénzügyminiszter a hasba lőtt forint fölött állva kajánkodva megjegyzi, hogy hát lehet belföldön is nyaralni, nagyon szép tájaink vannak, ahova nem kell euró… akkor rohadtul dühítő, hogy ők a Perzsa-öbölben bekkelik ki a zimankót, magángéppel röpdösnek Londonba bulizni, pont az ellenkezőjét teszik annak, amit nekünk ajánlgatnak.

Ugyanez a helyzet, amikor államtitkártól a polgármesterig mind a versenyképes tudást nyújtó, fizetős magániskolába íratják be a gyereket, közben pont az ellenkező irányba rúgva a közoktatást, és győzködnek, hogy jó a prolinak, örüljön, siker.

Színvonalas és fejlődő állami egészségügyet hazudik, de magát magánklinikán gyógyíttatja. Egyre nyíltabban viselkedik csinált arisztokrataként, miközben a hirdetett politikája ennek ellenkezőjéről szólna. Nézd már, micsoda otromba Vár-fetisizmus söpört végig a Fideszen! Orbán maga köré építteti, a holdudvar meg rohamtempóban költözik be a szomszédos az önkormányzati lakásokba, bagóért. Abban az országban, pláne abban a városban, ahol őrületesen elszálltak a lakásbérleti árak, és a fideszes polgármesterek farkasmosollyal hazudták, hogy nem tudnak bérlakással szolgálni az igénylőknek. Na ja, kivéve, ha Bácskai János vagy Nagy Gábor Tamás cimborája. Biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárult nevezettek leváltásához, és nagyon drukkolok Baranyi Krisztinának és V. Naszályi Mártának, hogy mielőbb végignyomják a kapucsengőket.

Biztosan benne volt Tarlós bukásában is a tény, hogy évtizedek óta nem utazott tömegközlekedéssel, és amikor csak szóba kerültek a BKV/BKK körüli kudarcok, otrombán letorkolta a polgárt, hogy a 40 fokos metróban légkondira vágyni olyasmi, mint elvárni, hogy a felszállókat egy csokor virággal köszöntse. Nem hiteles a macsó, aki másoktól vár el hőtűrést, de neki légkondis szolgálati autója van.

Ha Borkai egy sima nagyvállalkozó lenne, mondjuk ingatlanfejlesztő, és a bizniszben megkeresett pénzét ilyen hülyén költi el, prostikra meg a matyizó ügyvéd hajókáztatására, az erről kikerülő videó miatt még perelhetne is. Sőt! Ha nem fideszes politikus lenne, akkor is megúszná. Szilárd meggyőződésem, hogy ha mondjuk Ungár Péterről jönne ki hasonló (illetve szeretném hinni: jobb minőségű, hát legyen már ízlése hozzá), nyaralós-csoportszexes videó, az nem gáncsolná el a karrierjét. Mondhatnék más példát is, de első tippre az ő iCloudját túrnák át ilyet keresve. Nem buktatna ilyen videó momentumost sem, sőt talán más pártból sem. Még Volner politikusi profilja is túlélte a bozótos kalandot.

Egyedül a Fidesz az ugyanis, amelyik naponta és aktívan, propagandában és jogalkotásban préseli az agyakat a saját, kamu családmodelljével, ministráns viselkedési szabályaival, folyamatos lázban pörögve a „családvédelem” miatt. Betarthatatlan hülyeségekkel. Uniós pénzből küzdve a házasság előtti szex ellen. Előadva, hogy a Fideszben, Fidelitasban nincsenek melegek, de ha akad, ki tudják gyógyítani. A furán szipogó, koptatott orrsövényű, kormányközeli slimfitek a belvárosi klubokban mintha elfelejtenék, hogy hétköznap olyan előterjesztéseken dolgoznak, olyan cikkeket terjesztenek, olyan hazugságot táplálnak, amelyben a drogmentes Magyarország közeli cél, és csak tiltani és büntetni kell hozzá.

Jóféle kommunikációs stratégiának tűnhetett mindig csak egy kicsit rápakolni, csak egy kicsit még jóskabácsibbra venni, de a végén ott állt előttünk a tufa munkásőr, mint etalon. Amit ismer, az kötelező, horizontja a kockalada és a vasárnapi kirántott hús, esetleg valami zsíros-nyúljás, jó ebédhez szól, amit pedig nem ismer, attól fél, és kérdés nélkül ver végig rajta az antantszíjjal. Na, de így meg nem lehet élni 2019-ben. Sem. Harminc éve sem lehetett. A hétköznapi polgárok egyre jobban rühellik, hogy ezt a szarságot erőltetik a gyerekeire az iskolában, ezt tolja az arcukba az álszent propaganda. Hogy állandóan bűnösnek kell érezniük magukat, ha csak kicsit is kimennek a vonalból, míg a kiváltságosok nyíltan, kutyapózban csinálják meg a Tízparancsolatot. Ha van tanulsága a választási malackodásnak, az az, hogy a Fidesz annyira túltolta a kásleres-takarós bácsikódexet, hogy pont rájuk üt vissza a legjobban.

Azt persze nyilván nem bánom, ha emiatt 2022-ben megbuknak, de mindenkinek jobb lenne, ha inkább már most próbálnának visszatalálni a normalitáshoz. Hagyni élni az embereket, nem belepofázni, hogy szerintük kivel és hogyan kéne dugni, élni, szeretni. Hát hiszen ti se tudjátok betartani, szerencsétlenek.