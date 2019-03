Közel 2,5 millióan követik a YouTube-on a Rawvana nevű videóst, akiről most kiderült, hogy csak az interneten vegán, ugyanis a való életben ugyanazt eszi, mint mások.

Yovana Mendoza, azaz Rawvana napjaink egyik legismertebb youtubere, de a vegánok alighanem többen hallottak már róla: a fiatal videós ugyanis rendszeresen oszt meg tartalmakat ebben a témában, mindemellett bőszen hirdeti is a vegánságot.

Rawvana az évek során közel 2,5 millió feliratkozóra tett szert két csatornájával, ami valószínűleg pénzkeresés szempontjából sem utolsó. Az adásokban emellett sokszor mutatott be új termékeket, recepteket, amikért valószínűleg szintén nem kevés tiszteletdíj üti a markát. A részletek azért is fontosak, mert a népszerű youtuberről most kiderült, hogy a való életben egész más rendszer szerint éli az életét, és igazából csak "papíron" vegán.

Történt ugyanis, hogy a nő egy egzotikus utazáson vett részt, az étteremben ülve azonban egy másik youtuber felfigyelt rá, és venni kezdte őt. Rawvana csupán néhány pillanatig volt a felvételen, de ez is elég volt, hogy a rajongók kiszúrják: a nő tányérjában hal volt. Rawvana még zavarba is jött egy kis időre, mikor a videós meglátta őt, ugyanis gyorsan megpróbálta eltakarni a tányérját. Ami szintén növelte a gyanút, hogy a nő megvezeti követőit – írja a The Washington Post.

A bomba egy beismerő videó után robbant, amiben Rawvana az állati eredetű ételekkel kapcsolatban megváltozott hozzáállásáról vallott. Elmondta, hogy a nyers étrenddel való kísérletezést nem fogadta be a szervezete, emellett léböjtkúrát is tartott, amitől ugyancsak egészségügyi problémái támadtak. Ezért ismét tojást és húst kezdett fogyasztani, fokozatosan visszaépítve szervezetébe a főtt ételeket.

A videóban a nő bár többször is elnézést kért, a probléma ezzel aligha oldódott meg, Rawvana ugyanis hosszú éveken keresztül hirdette a vegánságot. Miközben addigra valószínűleg már rég felhagyott az életmóddal. Követői szerint a nő nem csak becsapta őket, tette a mozgalomnak is komoly kárt okozott.

