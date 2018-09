Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp sem zárja ki soraiból a Fideszt az Európai Néppárt (EPP) – jelentette ki Joseph Daul pártelnök szerda este az informális salzburgi EU-csúcs margóján.","shortLead":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp...","id":"20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de2f46-b888-4029-90a2-4564eb07b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:27","title":"Néppárti elnök: A Fidesz egyelőre maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108","c_author":"Volvo","category":"brandcontent","description":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak olyan élethelyzetek, amikor a négy kerékre szükségünk van, ezzel a pár aprósággal minden nap tehetünk a bolygónkért és ökológia lábnyomunk csökkentéséért. ","shortLead":"Szeptember 22-én, aki csak teheti, otthon hagyja az autóját, ekkor tartják ugyanis az Autómentes Világnapot. Bár vannak...","id":"20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e58c736-c67a-481c-8248-6fe120b23108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6319fe37-a252-48d3-ac5a-982b2b24f80c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180918_Ha_ezeket_betartja_felere_csokkentheti_okologiai_labnyomat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:19","title":"Ha ezeket betartja, felére csökkentheti ökológiai lábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen ezzel a helyzettel. Még a fideszesek is több népszavazást szeretnének, miközben sokan úgy gondolják, választáson nem lehet legyőzni Orbánt.","shortLead":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen...","id":"20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd5a24c-1d67-42c3-9ea2-8f80bfd111b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:20","title":"A magyarok fele nem hisz abban, hogy Orbán leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","shortLead":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","id":"20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a4e90-9303-4aca-aa9f-10d7bed7391b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:07","title":"Soha nem dolgozott annyi magyar Ausztriában, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f911a-8ada-4559-82ad-ecb77831853f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a kamerák oldaláról turbózta fel Galaxy A7 telefonját a Samsung: bejelentette a készülék 2018-as, triplakamerás változatát.","shortLead":"Ezúttal a kamerák oldaláról turbózta fel Galaxy A7 telefonját a Samsung: bejelentette a készülék 2018-as, triplakamerás...","id":"20180920_samsung_galaxy_a7_2018_triplakameras_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23f911a-8ada-4559-82ad-ecb77831853f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ba1573-c09f-4854-987c-82fdebdefe2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_samsung_galaxy_a7_2018_triplakameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:03","title":"A Samsung bemutatta első triplakamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Katla utoljára 1918-ban tört ki, pedig általában 40-80 évente szokott.","shortLead":"A Katla utoljára 1918-ban tört ki, pedig általában 40-80 évente szokott.","id":"20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5915f82-8607-402c-91ce-11bb32fbab4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:03","title":"Kitörni készül a Katla, és még két másik izlandi vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","id":"20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09a110-126b-4832-9f5f-9eef13e8a713","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:25","title":"Az európai liberálisok úgy kampányolnak, hogy aki a Néppártra szavaz, Orbánra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]